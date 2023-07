La Chine n’a plus la cote. Hewlett-Packard, plus connue sous son acronyme HP, prévoit de transférer dans les prochains mois la production de millions d’ordinateurs portables vers la Thaïlande, le ...

La Chine n’a plus la cote. Hewlett-Packard, plus connue sous son acronyme HP, prévoit de transférer dans les prochains mois la production de millions d’ordinateurs portables vers la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique. D’autres entreprises comme Dell, Apple ou encore Google ont déjà exprimé leur volonté d’éloigner leur chaîne d’approvisionnement de l’Empire du Milieu.

HP envisage d’étendre ses opérations en Asie du Sud-Est

« À la suite des perturbations mondiales provoquées par la pandémie, nous devons adopter une approche de la production plus globale » déclare, dans un communiqué, Ernest Nicolas, responsable de la chaîne d’approvisionnement d’HP. Il ajoute que « la nécessité pour les chaînes d’approvisionnement d’évoluer n’a jamais été aussi claire ». En 2022, l’entreprise a expédié 55,2 millions d’ordinateurs dans le monde entier, dont une majeure partie a été produite en Chine.

Nikkei Asia rapporte que la production des PC HP en dehors de la Chine devrait passer de 3 millions à 5 millions d’unités d’ici la fin de l’année. L’entreprise américaine ne veut pas aller jusqu’à couper les ponts avec son premier producteur. « Nous avons récemment commémoré notre 40e année dans le pays. (…) Nous continuons de croître en Chine et avec la Chine » avance-t-elle.

Le numéro 2 mondial des fabricants de PC, derrière le chinois Lenovo, prévoit de dispatcher sa production entre la Thaïlande, le Vietnam et le Mexique. L’entreprise a déclaré qu’elle étendrait ses opérations existantes en Asie du Sud-Est. Au Mexique, elle a « renforcé » sa présence en ajoutant une ligne de production l’année dernière pour « servir les clients de toute la région ». Enfin, HP envisage d’investir aux États-Unis, « nous voyons des opportunités d’étendre davantage nos capacités sur des sites tels que notre usine de fabrication à Corvallis, Oregon ».

HP n’est pas la seule entreprise technologique à vouloir s’éloigner de la Chine. Elles ont été nombreuses et notamment Apple à subir de plein fouet la politique Zéro-Covid. Les tensions de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont accentué ce sentiment de départ forcé. Compatriote et concurrent d’HP, Dell a lancé une campagne similaire pour exclure les semi-conducteurs « made in China » de ses produits. La marque à la Pomme à délocaliser la production de ses MacBook et d’iPad vers le Vietnam et devrait augmenter la fabrication d’iPhone en Inde. Google a également prévu de déplacer l’assemblage de sa gamme Pixel vers l’Inde.