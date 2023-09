Pham Minh Chinh, premier ministre vietnamien, encourage les géants des semi-conducteurs américains à investir dans son pays, alors qu’ils ne peuvent plus compter sur la Chine. Une visite dans les ...

Pham Minh Chinh, premier ministre vietnamien, encourage les géants des semi-conducteurs américains à investir dans son pays, alors qu’ils ne peuvent plus compter sur la Chine.

Une visite dans les locaux de Nvidia et Synopsys

Plus tôt ce mois-ci, Joe Biden s’est rendu à Hanoï en compagnie de représentants de plusieurs grandes sociétés américaines spécialisées dans les semi-conducteurs, notamment GlobalFoundries, Intel, Marvell, Boeing ou encore Amkor. Cette visite officielle a été l’occasion pour les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales, avec des projets d’approfondissement de leur coopération dans plusieurs domaines, en particulier les puces, l’intelligence artificielle et les minerais essentiels.

Pham Minh Chinh se trouve désormais aux États-Unis, où il a participé à un forum d’affaires sur les technologies à San Francisco. Ce séjour a surtout été l’occasion pour le ministre de visiter les sièges sociaux de Nvidia, spécialiste des processeurs d’IA à la santé détonante, et de Synopsys, qui développe des logiciels destinés aux fabricants de semi-conducteurs. Durant son passage, il s’est engagé à faciliter les investissements futurs des deux sociétés au Vietnam.

« Le Vietnam est prêt à ouvrir ses portes à tous les investisseurs pour qu’ils y investissent et y fassent des affaires », a-t-il également lancé lors du forum technologique. Ces incitations ne sont pas restées sans réponse. Tandis que Synopsys a signé des protocoles d’accord avec les ministères vietnamiens de l’information et des investissements, le PDG de Nvidia s’est montré en faveur d’une implantation dans le pays.

« Nvidia souhaite coopérer avec le Vietnam dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle », a confirmé Jensen Huang. Pour sa part, Synopsys prévoit d’y construire des centres de conception de puces.

Une opportunité en or pour le Vietnam

Le Vietnam ambitionne de devenir une terre d’accueil pour les entreprises des États-Unis affectées par les tensions sino-américaines. Certains groupes cherchent également une alternative à la terre historique des semi-conducteurs, Taïwan, en raison de la menace chinoise pesant sur l’île. Le Vietnam, jouissant d’une main-d’œuvre qualifiée et de terres adaptées pour y implanter des usines, s’impose comme une option privilégiée.

Certains acteurs bien établis dans le secteur se trouvent déjà dans le pays sud-asiatique. Intel y possède sa plus grande usine d’assemblage, d’emballage et de test, tandis que son rival Amkor construit une vaste installation destinée à l’assemblage et au test de semi-conducteurs près de Hanoï.