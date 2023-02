Le Département de la planification de l’investissement (DPI) vietnamien, a dévoilé, le 8 février, que les investissements directs étrangers (IDE) à Ho Chi Minh-Ville, la plus grande ville du Vietnam et également son hub économique, pour 2023 avaient atteint 7,4 milliards de dollars. Cependant, le lendemain matin, le communiqué du gouvernement ne comportait plus la mention de financements d’Intel à hauteur de 3,3 milliards de dollars, portant la somme totale des IDE à entre 4,1 et 4,5 milliards de dollars. Un signe que ce nouvel investissement d’Intel n’est pas encore confirmé.

Vers un nouveau rapprochement entre le Vietnam et Intel ?

Alors que l’article du DPI est illustré par la plus grande usine de conditionnement de test de semi-conducteurs d’Intel, l’annonce semble avoir été faite trop tôt. Relayé par plusieurs médias vietnamiens, dont Doanh Nghiệp Và Kinh Tế Xanh, Pham Tuan Anh, chef adjoint du département chargé des affaires économiques extérieures au DPI, a indiqué que le nombre d’IDE a augmenté à Ho Chi Minh-Ville en 2022, malgré la crise du Covid-19. S’il précisait que la situation risquerait d’être difficile en 2023, il a révélé un nouveau projet avec Intel, chiffré à 3,3 milliards de dollars, et portant le montant des IDE de la métropole vietnamienne à 7,4 milliards de dollars. Une déclaration qui a disparu du communiqué officiel depuis.

Dans la même catégorie GlobalFoundries et General Motors signent un partenariat inédit

Un porte-parole d’Intel a déclaré à Bloomberg que « le Vietnam est un pays important dans notre réseau mondial de production, mais nous n’avons pas annoncé de nouveaux investissements ». D’après une source proche de l’affaire, les cadres du groupe se seraient entretenus avec Hanoï pour un nouveau financement d’au moins 3,3 milliards de dollars à destination des installations construites au Hi-Tech park de Ho Chi Min-Ville.

En 2021, l’entreprise de puces électroniques avait déjà investi 475 millions de dollars dans ses manufactures vietnamiennes. Au total, les investissements de la société basée à Mountain View au Vietnam s’élèvent à 1,5 milliard de dollars.