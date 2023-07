La Chine a demandé à ses plus grandes entreprises technologiques d’établir une liste de leurs investissements dans le but d’identifier ceux qui ont le mieux fonctionné. Cette mesure s’inscrit dans ...

La Chine a demandé à ses plus grandes entreprises technologiques d’établir une liste de leurs investissements dans le but d’identifier ceux qui ont le mieux fonctionné. Cette mesure s’inscrit dans le nouveau plan entrepris par Pékin pour accorder une plus grande marge de manœuvre à ses géants de la tech.

Pékin tente de renouer des liens avec ses géants de la tech

Une multitude de groupes technologiques chinois, à l’instar de Tencent et Meituan ont été sollicités par le ministère Chinois du commerce et de la Commission nationale du développement et de la réforme. Les nouvelles mesures entreprises consistent « à soutenir activement l’innovation technologique pour atteindre un haut niveau d’autonomie technologique », selon un article publié par l’agence chinoise de gestion macroéconomique.

Concrètement, les régulateurs ont demandé plusieurs informations sur des investissements menés par ces entreprises lors des dernières années, ainsi que ceux prévus dans les prochains mois. Structure de propriété, présence de capitaux étrangers, avantages économiques et sociaux… toutes ces données seront compilées dans un document fourni aux autorités. Grâce à ces informations, le gouvernement sera plus à même de soutenir certains investissements. Les plus lucratifs, mais également ceux qui permettront de répondre aux objectifs d’autonomie que s’est imposés Pékin.

Avec les restrictions à l’exportation sur les puces mises en place par l’Administration Biden, la Chine a notamment orienté ses investissements vers le secteur des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle. Les entreprises technologiques chinoises ont répondu à l’appel en se tournant vers ces deux domaines où la demande locale a explosé ces derniers mois.

Une nouvelle étape dans la fin de la vaste campagne de régulation du secteur de la tech en Chine

Près de trois ans après le début de sa reprise en main du secteur technologique, le gouvernement de Xi Jinping a décidé d’être plus clément, considérant que la plupart des problèmes avaient été « corrigés ». Après avoir rétroactivement sanctionné une bonne partie des géants de la tech avec des amendes records, Pékin a présenté un plan de relance du secteur.

Pour les entrepreneurs souhaitant fonder leur entreprise technologique, les autorités chinoises ont promis de supprimer les barrières à l’entrée. Ils publieront régulièrement une liste de l’ensemble des comportements négatifs afin que les acteurs de la tech puissent éviter de les reproduire. Des mesures qui ont été saluées par plusieurs figures chinoises du secteur, dont le fondateur de Tencent, Pony Ma.