Oppo, la marque de smartphone détenue par la multinationale chinoise BBK Electronics a dit au revoir à la France le 24 juillet 2023. Présente dans plus d’une cinquantaine de pays différents, la société quitte le marché mobile tricolore après cinq ans de présence sur le territoire.

En France, Oppo a fait face à de nombreuses difficultés

« Yang Technology SAS, distributeur exclusif de la marque Oppo en France, a décidé de cesser ses activités sur le territoire », a annoncé l’entreprise dans un communiqué. Arrivé en France en 2018, un an avant sa sous-marque RealMe et en même temps que la marque chinoise Xiaomi, Oppo avait pour objectif de faire de la France un de ses marchés porteurs.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Connu pour proposer des smartphones haut de gamme là où ses concurrents chinois présents en France se focalisaient sur des modèles milieu et bas de gamme, Oppo n’a pas réussi à trouver sa clientèle. Après avoir atteint 6 % de part de marché en 2021 selon une étude de TechInsights, Oppo ne détenait plus que 2 % du marché français, broyé par les mastodontes Apple et Samsung sur les smartphones de pointe. La marque chinoise a aussi subi de plein fouet la forte baisse des ventes de smartphones, induite de la hausse de l’inflation ces derniers mois.

Oppo a également dû composer avec une autre difficulté : son bras de fer contre Nokia. La firme de télécommunications finlandaise avait signé un accord de licences croisé avec le fabricant chinois. Ce dernier aurait refusé de payer pour les droits d’utilisation de certains brevets considérés hors de prix. L’entreprise dirigée par Pekka Lundmark avait alors décidé de porter plainte contre Oppo dans plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Outre Rhin, la marque chinoise a même été obligée de quitter le pays après avoir perdu son procès.

Les clients ayant un smartphone de la marque ne seront pas lésés

En France, la situation est différente puisque la Cour de Justice de Paris lui a donné raison. Néanmoins, pour éviter tout litige, Oppo a décidé de quitter la France. En tout, ce sont plus de soixante salariés qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi.

Pour ce qui est de la clientèle, les Français possédant des smartphones de la marque auront toujours accès au service après-ventre de l’entreprise en cas de pépin. Leurs appareils seront régulièrement mis à jour, et certains modèles de smartphone seront encore proposés dans des enseignes françaises spécialisées dans l’électronique.