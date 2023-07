Tesla a démarré la production de son superordinateur Dojo, dont le rôle sera de former des systèmes neuronaux pour la conduite autonome. La firme va investir plus d’1 milliard de ...

Tesla a démarré la production de son superordinateur Dojo, dont le rôle sera de former des systèmes neuronaux pour la conduite autonome. La firme va investir plus d’1 milliard de dollars dans ce dernier d’ici à la fin 2024, a révélé Elon Musk.

Tesla mise sur le fait maison

Le constructeur dispose déjà du 5e superordinateur le plus puissant au monde, mais il est alimenté par des processeurs de Nvidia. Avec Dojo, Tesla mise sur le 100 % fait maison car ce sont ses propres puces qui le composent.

Il est conçu pour traiter des quantités massives de données, notamment les vidéos des voitures Tesla nécessaires à la création d’un logiciel de conduite autonome. La société dispose d’une « quantité stupéfiante » de données vidéos, a expliqué Musk lors d’un appel avec ses investisseurs. Elles proviennent de l’utilisation de l’Autopilot, système d’aide à la conduite basé sur des caméras, ainsi que de sa fonction connexe Full Self-Driving. Celle-ci a accumulé plus de 480 millions de kilomètres de données.

Dans son rapport sur ses résultats du deuxième trimestre 2023, Tesla décrit « quatre principaux piliers technologiques » nécessaires pour « résoudre le problème de l’autonomie des véhicules à grande échelle : un ensemble de données réelles extrêmement vaste, la formation de réseaux neuronaux, le matériel et le logiciel du véhicule ». Elle assure être en train de développer chacun de ces piliers en interne.

Plus d’1 milliard d’investissement dans les prochains mois

Le constructeur a de grandes ambitions pour son supercalculateur. « Nous dépenserons bien plus d’un milliard de dollars pour Dojo au cours de l’année prochaine », a annoncé Elon Musk auprès des investisseurs de Tesla. Zachary Kirkhorn, directeur financier de la firme, a précisé que cette somme serait répartie entre la recherche et le développement, et les dépenses d’investissement.

Il y a quelques jours, le milliardaire lançait sa nouvelle entreprise baptisée xAI. Elle va concevoir un modèle de langage pour concurrencer des entreprises comme OpenAI ou Google. Musk a également révélé qu’elle travaillerait en étroite collaboration avec Tesla. Une telle relation serait « mutuellement bénéfique » et pourrait accélérer les travaux du constructeur dans le domaine de la conduite autonome, a-t-il confié lors d’un Twitter Spaces.