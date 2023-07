Afin de développer son secteur de la robotique, la France, au travers de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et de la banque publique d’investissement, Bpifrance, va investir 80 millions ...

Afin de développer son secteur de la robotique, la France, au travers de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et de la banque publique d’investissement, Bpifrance, va investir 80 millions d’euros. Cet argent servira à accompagner plusieurs start-up et laboratoires spécialisés dans le domaine au travers de deux dispositifs.

Le gouvernement français soutient la recherche en robotique

Dans le cadre de l’édition 2023 de la Robocup, une compétition de robotique et d’intelligence artificielle, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, ont annoncé le lancement de deux appels à projets. Comme ils l’ont précisé dans un communiqué, ces deux initiatives « contribueront à la réindustrialisation compétitive et écologique de la France, tout en plaçant le pays en leader des machines robotiques émergentes à haute valeur ajoutée ».

Un premier appel à projets, baptisé « Défi transfert robotique » sera doté d’une enveloppe de 30 millions d’euros. Sont ciblés les instituts de recherche ayant développé un produit sous une forme proof of concept. Ces laboratoires pourront postuler pour obtenir une partie de ces fonds leur permettant de tester leur prototype à grande échelle.

Ces tests permettront également de définir toutes les applications industrielles dans lesquels ils pourraient servir. Les meilleurs projets pourront même obtenir un soutien supplémentaire, allant jusqu’à 10 millions d’euros, dans le cadre d’une seconde phase. En tout, 30 à 40 projets pourront être sélectionnés, au minimum pour la première phase. Les instituts ont jusqu’au 9 novembre 2023 pour déposer leurs préprojets, puis jusqu’au 15 mai 2024 afin de finaliser le dépôt de dossier.

Aider les start-up à franchir un palier

Un second appel à projets, intitulé « Offre de robots et machines intelligentes d’excellence » s’adresse aux acteurs spécialisés dans les équipements robotiques et industriels qui ont déjà un ou plusieurs robots fonctionnels. Grâce à une enveloppe de 50 millions d’euros, le gouvernement souhaite accompagner ces structures pour qu’elles puissent trouver de nouveaux cas d’utilisations de leurs produits.

Comme le précise le gouvernement, « seules les candidatures susceptibles d’aboutir à un leadership européen, voire mondial, de renforcer la maîtrise de nos équipements et de leurs composants essentiels et de concourir à notre souveraineté sur les grands marchés de la transition énergétique et écologique seront retenues ». Les entreprises intéressées pourront déposer leurs dossiers les 21 septembre 2023, 25 janvier 2024 et 25 juin 2024.

En France, sur les 29 licornes françaises, start-up valorisées à plus d’un milliard d’euros, seul Exotec est issu du secteur de l’industrie et de la robotique. Le ministère de la Recherche souhaiterait qu’elles soient cinq d’ici dix ans.