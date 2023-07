Les mastodontes chinois se bousculent pour se positionner sur le marché de l’intelligence artificielle. Alibaba et Huawei ont annoncé, la semaine dernière, de nouveaux produits. Le géant de l’e-commerce et du cloud a dévoilé Tongyi Wanxiang, un concurrent aux générateurs d’images DALL-E d’OpenAI et Midjourney.

Alibaba compte trois intelligences artificielles sur le marché

Alibaba Cloud, la division numérique et d’intelligence artificielle (IA) du géant de l’e-commerce chinois, a dévoilé, le 7 juillet, Tongyi Wanxiang au World Artificial Intelligence Conference 2023 à Shanghaï. L’IA permet aux utilisateurs de saisir des requêtes en chinois et en anglais pour générer des images de différents styles comme des photographies, des dessins animés ou encore des croquis.

Le mastodonte a précisé que le produit ne sera, pour le moment, disponible que pour les clients en Chine. Actuellement en bêta test, l’entreprise affirme que son IA pourrait rendre l’imagerie spécialisée « plus accessible dans un large éventail de secteurs comme l’e-commerce, les jeux vidéo, le design ou encore la publicité ».

Lors de sa présentation, Alibaba a également dévoilé ModelScopeGPT. Cet agent conversationnel est spécialisé dans le secteur du développement web. Le groupe reste flou sur les capacités de cette nouvelle IA, « Les entreprises et les développeurs peuvent tirer parti gratuitement de ModelScopeGPT pour accéder et exécuter les modèles les mieux adaptés pour effectuer des tâches d’IA sophistiquées ». En comptant Tongyi Qianwen lancé en avril, il s’agit de la troisième IA lancée par la société fondée par Jack Ma.

De son côté, Huawei a profité d’un autre événement pour annoncer ses nouveautés en IA. Lors de la conférence annuelle des développeurs de Huawei à Dongguan, le leader mondial des smartphones a annoncé son grand modèle de langage Pangu 3.0. Dans son communiqué, elle précise que son IA sera utilisée principalement dans des usages industriels. Pangu pourrait assurer des inspections plus rapides et plus efficaces pour s’assurer de la sécurité des trains de marchandises. Elle devrait aussi être déployée dans des services gouvernementaux chinois et fournir des prévisions météorologiques plus précises.

Baidu, SenseTime, Alibaba, Ant Group, Huawei, les grandes sociétés chinoises ont chacune présenté leurs propres IA. Elles bénéficient de l’absence de concurrence des Américains. OpenAI, MidJourney, Google ou encore Meta sont bannis du cyberespace chinois. Si on peut imaginer une concurrence rude dans l’Empire du Milieu, les entreprises misent pour le moment sur la complémentarité de leurs IA. Baidu se concentre sur un équivalent à ChatGPT, Ernie Bot, pour améliorer son moteur de recherche. Alibaba, SenseTime et Huawei se focalisent sur le marché des entreprises. Quant à Ant Group, son IA Zhen YI a renforcé son activité principale dans le secteur de la fintech.