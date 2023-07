Les start-up françaises sont à l’origine de plus d’un million d’emplois, selon les chiffres de France Digitale et Actual Group. Présentes dans tous les secteurs et dans tout le territoire, ...

Les start-up françaises sont à l'origine de plus d'un million d'emplois, selon les chiffres de France Digitale et Actual Group. Présentes dans tous les secteurs et dans tout le territoire, elles sont un atout important pour l'économie française. Selon les prévisions de l'étude publiée en juin par la première organisation de start-up d'Europe, 50 000 emplois seront créés en France l'an prochain. En France, les start-up sont à l'origine de 700 000 emplois directs et indirects "Entreprise qui démarre" telle est la définition littérale d'une start-up. Ces jeunes entreprises innovantes, souvent dans le domaine des nouvelles technologies, permettent de développer et d'accroître rapidement une activité sur un marché. En France, elles sont environ un million selon la Direction générale des entreprises, rattachée à Bercy. Les start-up technologiques recrutent tout type de profil. Sans surprise, les jeunes sont très représentés : 70 % des personnes travaillant dans les start-up ont moins de 30 ans. Elles rassemblent un vivier hétérogène de talents, tous diplômes et formations confondus. Les profils ayant commencé leur carrière au sein de grands groupes sont également attirés par les start-up. Un signe de vitalité et de confiance pour un type de société à l'existence par définition précaire. Si l'Île-de-France est la région où les start-up contribuent le plus à l'emploi (350 000 emplois), 80 % des emplois directs et indirects sont créés dans le reste de l'hexagone. En Occitanie par exemple, elles créent à ce jour 110 000 emplois. Dans toutes les régions de France, les chiffres sont à la hausse, même dans les régions moins dynamiques. Concernant les secteurs d'activité, "logiciel et technologie de l'information (TIC)" domine la création d'emplois dans les start-up avec 120 000 emplois créés. Devant les services, l'industrie et la finance. Une donnée peu surprenante au vu des nombreux domaines en vogue que recense cette catégorie : SaaS , IA, gaming, applications, de la cybersécurité… La dynamique est prometteuse pour l'hexagone. 50 000 créations d'emplois sont prévues d'ici juin 2024, d'après France Digitale. Un tiers des nouveaux emplois seront créés hors Île-de-France. Les logiciels et TIC, l'industrie et les services resteront les trois secteurs dominants. Au vu des besoins de recrutement grandissant des start-up, elles vont même parfois jusqu'à développer des fonctions émergentes. Dans les 3 prochaines années, 5 nouvelles fonctions seront à intégrer dans les équipes : l'équipe opérationnelle appelée le « XOps » (livraison de bien ou de services de qualité), le comptable carbone et biodiversité (responsable du développement durable), la direction d'affaires publiques (comprendre, analyser, anticiper l'impact des réglementations), le facilitateur de ventes (optimisation du rôle de commercial). Sur la base de ces chiffres, la start-up nation a de beaux jours devant elle.