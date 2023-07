Avec sa large palette d’outils pour toucher une audience, consolider sa notoriété et gagner en visibilité, Facebook est aujourd’hui un allié de taille dans la construction des stratégies business des entreprises. La plateforme, qui recense plus de 2,989 milliards utilisateurs actifs mensuels, met à disposition des professionnels une pléthore de données utiles pour proposer des annonces pertinentes et hautement ciblées.

Les opportunités pour générer des leads qualifiés sont donc nombreuses. Pour toutes les saisir, il faut identifier les formats publicitaires à utiliser, connaître les stratégies à déployer pour séduire des prospects et créer de puissants lead magnets.

Dans ce guide, Shine Media vous aide à manier tous les rouages de la régie publicitaire de Meta. L’agence, spécialisée en Search, Social et Display Ads, est une entité liée et propulsée par Siècle Digital. Forte de son expérience, elle vous dévoile comment attirer plus de prospects et amener votre entreprise au sommet.

Au sommaire :

Récolter des leads qualifiés grâce à Facebook Ads

Comment améliorer vos performances publicitaires

Création d’un lead magnet

Découvrez comment faire grandir votre activité grâce aux Facebook Ads

Pour booster votre génération de leads, encore faut-il identifier les leviers les plus judicieux à actionner. C’est justement une étape sur laquelle nous revenons dans ce livre blanc. À travers ces quelques pages, vous découvrirez les possibilités offertes par la régie publicitaire de Meta, et celles à saisir pour atteindre votre objectif.

Parmi elles, les Messenger Ads. Grâce à ce type de publicité, vous pouvez interagir directement avec vos leads. Le principe est simple : au lieu d’inviter vos prospects à visiter votre site web, ce qui ne vous permet pas d’obtenir beaucoup d’informations sur eux, vous leur envoyez un message automatisé via Messenger. Dans ce guide, nous vous dévoilons comment tirer le meilleur parti de plusieurs puissants leviers comme celui-ci.

En parallèle, plusieurs pans doivent être peaufinés pour vous assurer de générer des leads grâce à vos campagnes. Le visuel joue un rôle majeur dans l’efficacité de vos publicités et de vos landing pages, mais le message n’est pas à négliger non plus. Chaque élément doit être accrocheur et impactant pour inciter les prospects à passer à l’action. Pour y arriver, vous pourrez vous appuyer sur les nombreux conseils d’experts fournis tout au long de ce guide. Ils vous aideront à créer des annonces marquantes et à en maximiser les performances.

Vous l’aurez compris, ce livre blanc vous accompagne tout au long de la création de votre stratégie Facebook Ads de génération de leads : du choix du format publicitaire à la conception de votre annonce, en passant par la mise au point de votre lead magnet. Cela fait de ce document un allié infaillible dans le développement de votre business.

Pour découvrir les précieuses recommandations de Shine Media, téléchargez gratuitement ce guide !