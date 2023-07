Les futurs AirPods d’Apple pourraient être dotés de nouvelles fonctionnalités liées à la santé, démontrant les grandes ambitions de la société dans ce domaine. Des AirPods pour prendre la température ...

Des AirPods pour prendre la température et surveiller la santé auditive

Au travers des différentes générations de l’Apple Watch et de son application Santé, Apple propose d’importantes solutions de santé connectée. Sa montre intelligente est par exemple dotée de capteurs qui peuvent mesurer le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, ou encore l’électrocardiogramme. Selon Mark Gurman, analyste spécialiste d’Apple, les AirPods pourraient eux aussi bientôt être équipés de capacités relatives à la santé.

Dans sa newsletter Power On, il explique que certains AirPods bénéficieront d’une nouvelle fonction de santé auditive prise en charge par iOS 17. Celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de vérifier s’ils souffrent de problèmes d’audition potentiels. Plus globalement, la firme de Cupertino aimerait positionner ses écouteurs sans fil sur le marché des appareils auditifs. Cette initiative est notamment motivée par l’approbation de la Food & Drug Administration (FDA), organisme américain chargé de valider les médicaments, de la vente libre d’appareils auditifs sans ordonnance. Il s’agit d’un marché estimé à 10 milliards de dollars annuels, avec un fort potentiel innovationnel.

Des travaux d’ingénierie sont également en cours pour ajouter des capteurs aux AirPods afin qu’ils puissent déterminer la température corporelle via le canal auditif de l’utilisateur. Ce type de données est considéré comme plus précis que la prise de température au poignet, mise en place sur les modèles Apple Watch Series 8 et Ultra pendant que les utilisateurs dorment.

La marque à la pomme utilise ces informations pour le suivi de la fertilité, mais souhaite étendre leur utilisation pour déterminer si une personne est en train de tomber malade, par exemple.

Un marché rempli d’opportunités pour Apple

Depuis plusieurs années, Apple multiplie ses efforts pour se faire une place dans le secteur de la santé connectée, notamment au travers de ses différents produits. En plus d’offrir d’importantes opportunités, ce secteur bénéficie grandement des avancées technologiques. De part ses capacités à fournir des solutions novatrices pour la surveillance de la santé et la recherche médicale, la firme de Cupertino peut largement profiter du marché et en devenir un acteur prépondérant.

Il faudra néanmoins s’armer de patience avant de voir des AirPods dotés de telles fonctionnalités. Les écouteurs sans fil de l’entreprise sont lancés selon un cycle de trois ans. Les derniers AirPods Pro datant de 2022, les prochains devraient être commercialisés aux alentours de 2025.