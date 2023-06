Google a pris la décision de licencier des personnes évoluant chez Waze, que le géant américain a acquis en 2013. Cette manœuvre s’inscrit dans le cadre de la fusion de ...

Google a pris la décision de licencier des personnes évoluant chez Waze, que le géant américain a acquis en 2013. Cette manœuvre s’inscrit dans le cadre de la fusion de l’application de navigation avec la division Geo de Google, qui comprend également Google Maps ou Google Earth.

Changement de modèle publicitaire

L’annonce de cette fusion a été faite en décembre dernier par Google, faisant passer les 500 employés de Waze sous l’égide de Christopher Phillips, dirigeant de la division Geo. « Google reste profondément attaché à la marque unique de Waze, à son application bien-aimée et à sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs », promettait alors la société.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans un e-mail adressé à ses employés ce mardi 20 juin, Phillips a révélé que l’entreprise modifiait sa stratégie pour Waze. Elle souhaite désormais y inclure les publicités de Google plutôt que d’utiliser un système d’annonces distinct. Cette décision entraînera des licenciements.

« Nous avons décidé de confier la monétisation des publicités de Waze à la Global Business Organization (GBO), à l’instar de Google Maps. Malheureusement, cela entraînera une réduction des rôles axés sur la monétisation des publicités Waze dans les ventes, le marketing, les opérations et l’analyse », détaille le courriel.

« Des décisions comme celles-ci sont incroyablement difficiles à prendre. Chacun de ces Wazers a contribué au succès et à la culture de Waze, et je tiens à exprimer ma gratitude et mon respect pour ce qu’ils ont accompli », continue le dirigeant.

Un contexte économique difficile pour le secteur technologique

Cette initiative intervient quelques mois après que Google ait annoncé le licenciement de 12 000 de ses employés, soit 6 % de sa main-d’œuvre. La firme a également mis fin à divers projets, dans un contexte économique défavorable à l’industrie de la technologie. Le nombre de personnes affectées par cette annonce n’a pas été divulgué.

Revendiquant 140 millions d’utilisateurs actifs, Waze est une application prisée des conducteurs. Un porte-parole de Google a tenu à rassurer sur l’impact de ces licenciements sur le produit. Il a ainsi affirmé que l’entreprise « reste profondément engagée à développer la marque unique de Waze, son application bien-aimée et sa communauté florissante de bénévoles et d’utilisateurs ».