Qui dit rentrée dit nouveautés. Lors de son événement virtuel Waze On, l’application de navigation a annoncé plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter le quotidien des automobilistes, alors que le trafic routier et les modes de vie sont chamboulés par la pandémie de Covid-19.

La fonctionnalité de covoiturage s’améliore

Comme l’explique Noam Bardin, PDG de Waze, l’application vise à combattre les embouteillages, aussi néfastes pour la santé que pour l’environnement. Il estime que le seul moyen d’y parvenir, c’est de travailler ensemble afin de trouver des solutions alternatives permises par la technologie. Par exemple, la communauté de Waze a été particulièrement active lors des mesures de confinement en indiquant les lieux de distribution de nourriture, les centres de test ou encore les endroits de don de sang. Au total, plus de 100 000 localisations liées au coronavirus ont été ajoutées dans l’application à travers le monde.

Particulièrement utile pendant cette période, le programme de covoiturage Waze Carpool, qui n’est malheureusement pas encore disponible en France, a été mis à l’honneur et va bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Au Brésil, au Mexique et en Israël, les utilisateurs du service vont désormais pouvoir déterminer d’un prix qui leur convient. Par ailleurs, les conducteurs pourront accepter automatiquement les courses, et inversement pour les passagers, afin de ne pas perdre de temps sur l’application.

Des nouveautés pour planifier son voyage depuis chez soi

Pour respecter la distanciation sociale, de nombreuses personnes restent bien plus chez elles que d’habitude. Waze a ainsi imaginé de nouveaux outils permettant de mieux planifier un trajet depuis chez soi. C’est le cas de Live Map to Save App : les utilisateurs peuvent maintenant prévoir un trajet sur ordinateur et transférer ce dernier vers leur application mobile. Cette dernière peut désormais envoyer une notification en cas d’embouteillages sur le chemin, et vous indique quand partir pour arriver à l’heure exacte grâce à des données en temps réel. Waze est la première application GPS à proposer cette fonctionnalité.

Avec Trip Suggestions, l’application va encore plus loin en donnant des recommandations selon les voyages récents de l’utilisateur. Ce dernier a ainsi accès à de nombreuses informations avant de prendre sa voiture, lui permettant d’ajuster son heure de départ. Lors de l’ouverture de Waze, les voyages récents seront également indiqués sur l’écran.

Toujours plus de fonctionnalités en conduisant

Afin de faciliter les trajets, des badges indiquant les types de localisations (drives, restaurants, stations essence, etc.) vont apparaître directement sous la barre de recherche : il suffira de cliquer dessus pour trouver l’endroit où l’utilisateur souhaite se rendre. Avec Lane Guidance, Waze va également signaler au conducteur dans quelle ligne il doit rouler lorsqu’il approche d’une sortie ou qu’il rejoint l’autoroute.

L’application apporte en outre des améliorations à son estimation d’heure d’arrivée. Pour cela, elle a pris en compte les nombreux changements causés par le Covid-19 sur le trafic routier. L’utilisation du service a en effet changé depuis le début de la pandémie, avec de plus en plus d’usagers s’en servant pour les voyages longue distance, une conséquence de la baisse de fréquentation dans le transport aérien.

Le Google Assistant arrive en France

Waze a également mis l’accent sur le divertissement et annoncé un nouveau service de streaming musical intégré dans l’application. Amazon Music rejoint ainsi Spotify ou encore YouTube Music parmi les plateformes proposées par l’application. Cette fonctionnalité met en avant la sécurité, puisque les utilisateurs n’ont pas besoin de changer d’application pour écouter leur musique ou podcast préféré.

Enfin, les utilisateurs de Waze dans l’Hexagone vont pouvoir utiliser le Google Assistant avec le service, et donc se servir de leur voix pour naviguer à travers l’application, Waze promet cette nouveauté avant la fin de l’année.