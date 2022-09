Google a procédé à l’annulation et à la réorganisation d’une multitude de projets hébergés dans son incubateur Area 120. La société aurait informé son personnel de l’arrêt de la moitié des programmes, mais aussi la réduction de moitié des employés qui travaillent au sein du laboratoire expérimental selon TechCrunch. Cette décision intervient dans un contexte de remaniement des priorités de la société au moment où Alphabet, la maison mère de Google, connaît une baisse de forme.

Google fait le ménage dans son incubateur

Area 120 est une plateforme d’incubation interne créée par Google en 2016. Elle a permis au géant de la technologie de concevoir des projets phares tels que GameSnacks, Tables, Tangi, Shoploop, Touring Bird et bien d’autres.

Récemment, la firme de Mountain View a décidé d’apporter quelques changements à cet incubateur pour le rendre plus efficace et moins cher. En l’occurrence, Google a mis fin à 7 des 14 projets en cours de développement pour se concentrer sur les produits les plus intéressants. Ce procédé n’est pas nouveau puisque le groupe débute et arrête régulièrement des projets, souligne un porte-parole de la société.

En revanche, l’initiative a engendré la suppression de nombreux postes au sein du laboratoire. Les employés dont le projet a été arrêté doivent trouver un rôle dans un autre service avant la fin du mois de janvier 2023, s’ils veulent continuer à travailler dans l’entreprise, précise le représentant de la firme.

Se concentrer sur les projets d’IA

Alors que les résultats financiers d’Alphabet ont tendance à ralentir depuis le début de l’année, Google concentre ses efforts sur des projets à forte valeur ajoutée pour rebondir.

« Nous avons récemment annoncé qu'Area 120 changera de mission pour se concentrer sur les projets découlant de l'investissement important de Google dans l'intelligence artificielle et ayant le potentiel de résoudre des problèmes utilisateurs », affirme le porte-parole.