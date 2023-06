YouTube s’apprête à tester un nouveau genre de contenus sur son service. On apprend de Yonhap News que la filiale de Google est sur le point de lancer, en Corée ...

YouTube s’apprête à tester un nouveau genre de contenus sur son service. On apprend de Yonhap News que la filiale de Google est sur le point de lancer, en Corée du Sud, une chaîne officielle vouée au shopping et au e-commerce en direct. Une première mondiale pour la plateforme qui devrait ainsi s’aventurer très prochainement sur le terrain du télé-achat 2.0.

Selon les sources du média coréen, YouTube miserait en effet sur un lancement dès le 30 juin prochain. Une première émission en direct regroupant les produits de près de 30 marques devrait être diffusée. Sans surprise, l’objectif du service serait in fine de proposer aux partenaires une plateforme de commerce en direct pour écouler leurs produits, tout en leur donnant une visibilité particulière. Comme évoqué plus haut, il s’agit d’une première pour YouTube, car si ce genre de chaîne existe déjà sur la plateforme, c’est la première fois que le groupe s’investit officiellement sur ce marché au travers d’un canal bien à lui.

Une initiative vouée à s’étendre sur d’autres territoires ?

Pour autant, YouTube reste très secret vis-à-vis de ce projet. Contactée par Yonhap News, la plateforme s’est ainsi fendue d’un communiqué tout ce qu’il y a de plus évasif à ce propos. « YouTube s’engage à offrir une expérience d’achat attrayante, informative et divertissante à tous les utilisateurs, y compris en Corée. Pour ce faire, nous pouvons expérimenter de temps à autre diverses fonctionnalités de YouTube Shopping, car nous continuons à travailler dur pour optimiser et offrir la meilleure expérience possible à nos utilisateurs », a indiqué un porte-parole du groupe. Comprenez que, dans l’immédiat, nous n’en saurons pas plus de source officielle.

Pour le contexte, YouTube a mis en place quelques nouveautés ces derniers mois autour du e-commerce. L’année dernière, la firme a par exemple déployé un nouvel onglet de shopping voué à certains créateurs de contenus. Ce dernier permet notamment aux vidéastes éligibles de taguer des produits au cours de leurs livestreams, ou de lister des produits sous leurs vidéos. Les spectateurs, eux, peuvent alors acheter ces produits en quelques clics, et YouTube retire alors une commission des transactions réalisées par ce biais.

Cette volonté d’ajouter une couche d’e-commerce à YouTube avait été explicitée par certains cadres de sa maison mère, Alphabet Inc. Philipp Schindler, chief business officer de l’entreprise, a par exemple indiqué fin 2022 son souhait de rendre YouTube plus « commercialisable ». Une démarche qui vise aussi à offrir davantage d’opportunités pour les annonceurs.

Le lancement d’une chaîne vouée au shopping sur le marché coréen semble donc s’inscrire dans cette stratégie globale. Reste à savoir si cette initiative s’étendra par la suite à d’autres marchés.