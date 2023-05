Lors d’une conférence tenue ce 18 mai, le PDG de YouTube, Neal Mohan, a révélé que la plateforme avait généré plus de 40 milliards de dollars en 2022. La majorité ...

Lors d’une conférence tenue ce 18 mai, le PDG de YouTube, Neal Mohan, a révélé que la plateforme avait généré plus de 40 milliards de dollars en 2022. La majorité de ce chiffre d’affaires proviendrait des publicités. Pour continuer à attirer davantage d’annonceurs, la plateforme a aussi présenter de nouveaux formats publicitaires.

Des annonces publicitaires de 30 secondes non désactivable

YouTube a, certes, généré la stupéfiante somme de 40 milliards de dollars mais fait, surtout, face à une baisse de ses revenus publicitaires au cours des trois derniers trimestres. Alphabet, propriétaire de la plateforme de vidéo, a annoncé, lors de la publication de ses chiffres annuels en février dernier, des revenus publicitaires de 7,96 milliards de dollars au quatrième trimestre. Il s’agit d’une chute de presque 8 % par rapport à la même période en 2021.

Neal Mohan a justifié cette baisse par le contexte économique morose forçant les entreprises à réduire leurs dépenses dans le secteur. Le PDG de YouTube a cependant souligné que les activités de YouTube montraient des signes de « stabilisation ». D’après lui, les dépenses des entreprises du tourisme et de l’e-commerce se sont accélérées en ce début d’année.

Pour convaincre davantage de marques, YouTube met les bouchées doubles. Lors de son événement Brandcast, la plateforme a dévoilé plusieurs formats publicitaires. Elle proposera d’ici quelques mois des annonces non désactivable de 30 secondes, spécialement conçues pour les téléviseurs connectés. L’entreprise introduira des publicités qui s’affichent lorsqu’un utilisateur fera pause. Ces nouveaux formats publicitaires se rapprochant de la télévision classique permettent de capter encore plus longtemps l’attention du spectateur.

« Nous assistons à un changement radical dans la manière dont les utilisateurs consomment le contenu. De plus en plus d’entre eux regardent YouTube sur le plus grand écran de leur maison » a salué Neal Mohan. Une étude de The Information a montré qu’aux États-Unis, les internautes regardent presque la moitié de leur contenu YouTube (45 %) sur ce canal. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’entreprise qui cherche à élargir ses types de programme. En décembre dernier, YouTube a remporté la grande bataille des enchères pour diffuser les matchs de football américain (NFL) le dimanche après-midi.

En France et en Europe, le smartphone est encore le format roi pour les consommateurs de YouTube. Dans Les Échos, Philippe Bailly, de NPA Conseil, souligne que 30 % des vidéos vues proviennent, tout de même, des télévisions. La tendance des créateurs à créer des vidéos de plus en plus produites et longues devrait faire croître cette part sur le Vieux Continent.