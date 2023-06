Depuis plusieurs mois, les PME se heurtent à des défis impulsés par la forte inflation, la hausse des coûts de production et d’importantes difficultés de recrutement découlant de la “grande démission”. Sans surprise, ces nombreux phénomènes ont un impact majeur sur la croissance de leur activité. Dans un tel contexte, il est plus que nécessaire de trouver des solutions pour réduire les coûts et maximiser le retour sur investissement de chaque action déployée. Pour y arriver, les organisations misent aujourd’hui sur un outil : le Customer Relationship Management (CRM).

Dans son dernier guide, Salesforce, le leader mondial des solutions CRM, vous dévoile comment réduire vos dépenses et booster votre productivité grâce à cette technologie. Le but : vous aider à en exploiter toute la puissance !

Réduire ses dépenses et augmenter sa productivité

L’efficacité est au cœur du bon développement de toute entreprise. C’est grâce à celle-ci qu’elles sont capables d’atteindre leurs objectifs de rentabilité et proposer une qualité de service distinctive. À l’inverse, un manque d’efficience peut avoir des conséquences majeures sur les expériences clients (CX) proposées. Cela peut devenir un véritable obstacle, particulièrement lorsqu’on sait que les CX sont aussi importantes que la qualité des produits pour 88 % des clients. L’impact de cette panne d’efficacité se fait également ressentir sur les employés, dont la motivation s’évapore.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Bien entendu, tout n’est pas perdu. Il existe plusieurs techniques pour stimuler l’efficacité au sein de votre PME. Salesforce revient sur les quatre plus puissantes dans son guide. Vous découvrirez que, bien exploité, un CRM peut vous aider à gagner en productivité. Chaque minute libérée est une opportunité pour développer davantage la relation avec vos clients et pour signer plus de contrat. En somme, tout ce qu’il faut pour amener votre entreprise au sommet. Pour atteindre ces objectifs, encore faut-il savoir comment tirer le meilleur parti d’un CRM. Toute la marche à suivre est à découvrir dans le livre blanc.

Outre l’efficacité, demeure un second enjeu : la rentabilité. En effet, les récentes crises ont fragilisé les trésoreries de nombreuses PME. À cela s’ajoute la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Pour recruter, il faut proposer des salaires attractifs, ce qui est compliqué lorsque les budgets sont serrés. Et si le CRM pouvait aider à répondre à ce problème ? Dans son guide, Salesforce vous partage ses secrets pour faire des économies grâce à cet outil.

Les six étapes à suivre pour bien choisir son CRM

Si les avantages d’un CRM ne sont plus à prouver, le défi reste encore de choisir le bon. Sur le marché, il en existe une multitude, ciblant des secteurs différents et se spécialisant dans le commerce B2B ou B2C. La feuille de route conçue par Salesforce s’avère idéale pour sélectionner la solution parfaite pour votre organisation. Elle se découpe en six étapes.

La première consiste à réaliser un état des lieux exhaustif. Il faut se pencher sur les problèmes à résoudre, vos besoins et vos objectifs commerciaux. Tous ces éléments vous permettront de réaliser une pré-sélection pertinente. Après cela, il convient de s’intéresser aux possibilités d’évolution offerte par chaque CRM. Celui-ci doit être adapté à votre taille également, mais aussi être capable de supporter votre future croissance.

Il ne s’agit que deux des étapes qui vous permettront de choisir le CRM idéal. Dans son guide, Salesforce vous partage une pléthore de conseils pour faire le bon choix et booster la productivité et l’efficacité de votre PME. Vous l’aurez compris, tout ce qu’il faut pour libérer les superpouvoirs de cet outil aujourd’hui indispensable.