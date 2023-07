Pour faire face à la concurrence commerciale accrue et aux défis qu’impose l’inflation, les PME doivent exploiter toutes les ressources en leur possession. Parmi elles, le Customer Relationship Management (CRM), un puissant outil pour optimiser la relation avec les clients. L’atout de cette technologie réside également dans la quantité de données qu’elle brasse et ses nombreuses fonctionnalités diverses, qui en font un allié essentiel pour améliorer la productivité et réaliser des économies. Dans ce guide, Salesforce, le leader mondial des solutions CRM, vous dévoile comment exploiter pleinement la puissance de cette solution. Découvrez un large éventail de conseils et de stratégies pour réduire vos dépenses et booster votre efficacité.

Sur la voie de l’efficacité grâce au CRM

Réaliser des tâches est une chose, le faire efficacement en est une autre. Le manque d’efficience est un facteur qui impacte tous les pans de l’entreprise. De celui-ci résulte des opportunités commerciales manquées, une productivité maussade et une expérience client (CX) peu qualitative. Il s’agit d’un obstacle majeur, particulièrement à l’heure où la CX proposée compte plus que la qualité des produits pour 88 % des clients. La motivation des salariés peut, elle aussi, être impactée, car effectuer des tâches redondantes et sans valeur ajoutée n’est plaisant pour personne.

Vous l’aurez compris, l’efficacité doit être le mot d’ordre de toute entreprise. Pour la stimuler au sein de votre PME, quatre bonnes pratiques peuvent être adoptées, sur lesquelles revient Salesforce dans ce guide. Parmi celles-ci, l’organisation de votre journée grâce à la to-do list du CRM. De cette façon, vous aurez une vue complète de vos missions, de vos contacts et de vos notes, le tout, à un seul endroit.

Objectif rentabilité : zoom sur les stratégies les plus performantes

Dans un contexte économique tendu, la rentabilité est un enjeu de taille pour les PME, dont la trésorerie est plus fragile que les autres organisations. À cela s’ajoute un autre défi : faire face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Or, pour stimuler le recrutement, il faut pouvoir proposer des avantages salariés attractifs. Cela s’avère particulièrement difficile lorsque les budgets sont serrés, comme c’est le cas aujourd’hui. Le CRM peut être d’une grande aide pour surmonter tous ces obstacles, à condition de l’exploiter de manière stratégique.

Afin d’accroître la rentabilité de votre société, investissez plutôt dans la fidélisation des clients que dans leur acquisition. Cela demande d’identifier leurs attentes et les moyens pour y répondre. Pour ce faire, vous pourrez compter sur votre CRM, depuis lequel vous pouvez découvrir la composition de votre base de clientèle et leurs besoins. Ces informations vous permettront non seulement d’analyser votre parcours client, mais aussi de développer une meilleure expérience et un programme de fidélité plus séduisant. Dans ce livre blanc, Salesforce vous dévoile trois autres techniques pour renforcer votre trésorerie et augmenter votre retour sur investissement grâce au CRM.

Ce dernier apparaît donc comme un outil redoutable pour surmonter les grands challenges auxquels doivent faire face les PME, à savoir la productivité, la rentabilité et la satisfaction client. Nul doute que la palette de conseils partagée dans ce guide vous aidera à surmonter chacun d’entre eux. Vous y découvrirez également une feuille de route en six étapes afin de sélectionner le CRM parfait pour votre organisation. Alors, prêt à faire grandir votre entreprise grâce à la magie de ce précieux outil ?