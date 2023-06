L’audio accompagne les français toute la journée. Selon la dernière étude Global Audio 2023 de Médiamétrie sortie le 31 mai, plus de la moitié des écoutes audio sont numériques, comprenant ...

La radio représente plus de la moitié du volume d’écoute audio

Plus de 82 % des français de 15 à 80 ans écoutent un contenu audio tous les jours. Pas étonnant quand on observe la progression du marché du casque audio et des écouteurs sans fil ces dernières années. Dans les transports en commun, en faisant la cuisine, dans la voiture, pendant une séance de sport, nombreuses sont les situations du quotidien durant lesquelles il est agréable de s’informer ou se détendre sans avoir à regarder un écran. La digitalisation des écoutes, en pleine croissance, a permis cela et notamment grâce à l’utilisation du smartphone.

Comparée à 2022, la répartition du volume d’écoute audio sur une journée n’a pas énormément évolué sur l’étude menée en février 2023. La radio représentait déjà plus de la moitié du volume d’écoute audio suivi par le streaming musical audio et le streaming musical vidéo. La tendance ne s’est pas inversée. Étonnamment, la radio en direct reste le premier moyen de découverte musicale des français, devant les plateformes d’écoute.

Les podcasts sont également très prisés puisqu’ils fédèrent près de 20 millions d’auditeurs mensuels. Ils enregistraient déjà en 2022 la croissance la plus marquée parmi les formats audio digitaux. Le podcast radio avec 5 % d’écoute est plus populaire que le podcast classique qui ne compte que 2 %. Toutefois, les contenus “parlés” ne représentent qu’un tiers des contenus audio écoutés chaque jour, contre deux tiers pour la musique.

Les technologies vocales plébiscitées par la presse écrite

Face à cette tendance et ces nouveaux usages du digital, les intelligences artificielles vocales se sont développées. Au-delà du divertissement, l’audio se retrouve aussi dans les assistants vocaux, utilisés par 42 % des 15-80 ans chaque mois. La technologie de synthèse vocale par exemple est très intéressante pour la lecture automatisée des articles de presse.

Les intelligence artificielle “Text-to-speech” fournies pas Google, Amazon ou encore Microsoft, permettent à un ordinateur de lire des textes à voix haute avec une voix au plus proche de l’humain. Elles sont de plus en plus utilisées par les éditeurs de presse tels que Le Point, Le Figaro ou encore Le Monde qui se sont pour la plupart associées à la start-up française ETX Majelan.

Les bénéfices sont multiples pour la presse écrite. En optimisant l’expérience utilisateur, la synthèse vocale permet de fidéliser les abonnés, capter une nouvelle audience et d’offrir une nouvelle forme d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Un réel enjeu pour les années à venir.