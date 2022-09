Le directeur financier (SFO) de Spotify, Paul Vogel, a pris la parole lors de la conférence Evercore ISI Technology. Il a notamment donné davantage d’informations sur les livres audio, secteur dans lequel le géant du streaming souhaite davantage s’implémenter, ainsi que sur une nouveauté récemment mise en place par celui-ci, la possibilité d’acheter des tickets de concert directement depuis la plateforme.

La vente de billets sur Spotify est un succès

À ce sujet, Vogel assure que les artistes comme les utilisateurs du services sont ravis de la fonctionnalité. Pour rappel, celle-ci a été lancée par Spotify au mois d’août 2022 et s’appelle Spotify Tickets. Elle permet de se procurer des billets de concert directement sur la page d’un artiste ; à noter que, pour l’heure, elle n’est disponible qu’aux États-Unis.

« Les artistes ont été ravis des préventes que nous avons réalisées et de notre capacité à cibler et à vendre des billets à leurs super fans et à faire participer ce public. Ce que nous avons également constaté, c'est que lorsque les gens achètent des billets par le biais de Spotify, ils ont tendance à écouter davantage l'artiste sur Spotify également », a expliqué le CFO. Néanmoins, il n’a pas précisé combien d’argent le service de streaming génère grâce à la vente de billets.

Spotify s’intéresse au livre audio depuis de nombreux mois

Paul Vogel a également évoqué le sujet des livres audio en assurant que le format sera testé « très prochainement » sur Spotify. Depuis 2021, la firme suédoise multiplie les efforts pour s’immiscer dans ce marché au très fort potentiel. Elle a par exemple établi un partenariat avec Storytel, plateforme spécialisée dans le livre audio, afin d’avoir accès à sa bibliothèque de contenu. Spotify a en outre testé le format en diffusant de grands classiques de la littérature anglophone comme Frankenstein ou encore Jane Eyre. Elle a par ailleurs racheté le distributeur de livres audio Findaway et compte s'appuyer sur les investissements existants de ce dernier dans le secteur de l'audio.

Selon Paul Vogel, ce n’est que le début : « Cela va sortir assez rapidement, mais je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le dernier changement ou la dernière amélioration que nous apporterons à l'offre de livres audio », a-t-il déclaré à propos des tests qui devraient bientôt arriver sur Spotify.

Une stratégie similaire à celle employée pour les podcasts ?

Comme le rapporte TechCrunch, Vogel a également expliqué que la société considère son incursion dans le domaine des livres audio comme similaire à son entrée sur le marché des podcasts, dans lequel elle a très fortement investi. Il a noté que Spotify a pu offrir aux utilisateurs une interface utilisateur améliorée pour l'écoute des podcasts et que son approche sera semblable pour les livres audio.

« En ce qui concerne les podcasts, nous vous avons offert une meilleure expérience. Il n'y avait aucune raison pour que vous passiez de ce que vous utilisiez pour les podcasts à Spotify, à moins que nous n'ayons créé un environnement qui soit meilleur et plus facile pour vous. Et nous pensons qu'il y a des opportunités similaires dans les livres audio où nous pouvons vraiment innover et créer quelque chose qui est différent », a-t-il expliqué.

Pour rappel, Spotify est le numéro 1 du streaming musical dans le monde, et la société se développe sur d’autres marchés comme le podcast de manière réfléchie. Elle a d’ailleurs assuré que sa division podcast serait rentable d’ici un à deux ans, et elle vise le milliard d’utilisateurs pour 2030. Son arrivée sur le marché du livre audio la mettra en concurrence avec d’autres géants comme Amazon avec Audible, mais il semble clair que Spotify a longuement réfléchi à la manière de se lancer afin de proposer une expérience innovante aux utilisateurs.