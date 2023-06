Intégrée à la “Dream Box” LVMH lors du salon VivaTech, Ekoo, une start-up lilloise, déploie une plateforme audio pour accompagner les entreprises dans la commercialisation de leurs produits. Ekoo, comme ...

Intégrée à la “Dream Box” LVMH lors du salon VivaTech, Ekoo, une start-up lilloise, déploie une plateforme audio pour accompagner les entreprises dans la commercialisation de leurs produits. Ekoo, comme son nom l’indique, propose des expériences immersives par le son aux consommateurs.

Les entreprises donnent de la voix à leurs produits

« Le constat était simple, on s’est rendu compte que les consommateurs faisaient de moins en moins d’efforts de lecture. Dès qu’ils arrivent sur des contenus trop denses, ils ont envie de passer à la page suivante » explique Johann Desjardins fondateur de la start-up dans une interview à Siècle Digital. Il ajoute : « paradoxalement, ils ont envie de savoir ce qu’ils consomment ».

Après avoir observé une montée en puissance de l’audio, il lance Ekoo en 2021. La start-up propose plusieurs solutions dont l’explication audio des produits par les équipes de la marque, les témoignages des clients et la génération de QR code pour rendre accessible ces contenus en magasin. Elle héberge les pistes sur sa plateforme et permet aux enseignes d’avoir accès à leurs statistiques.

Parmi les clients de Ekoo, on retrouve Auchan, Picard, Danone, Jules ou encore Blédina. Des enseignes internationales qui ont fait le choix de donner une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur. Chez Auchan, une centaine de capsules audio viennent répondre à diverses questions : comment sont élevés les veaux d’Aveyron et du Ségala ? D’où viennent les ingrédients des pâtes Tavola in Italia ? Quels sont les bénéfices des biscuits Less Sugar ? En plus d’avoir accès à l’histoire, la composition ou encore les bienfaits produits sur le site web des enseignes, les clients pourront bientôt avoir accès à des QR code reliés aux audios dans les prospectus et directement en magasin.

« À travers l’audio, il y a tout de suite de l’authenticité et de l’émotion qui s’en dégagent » appuie Johann Desjardins. Il complète : « Nous voulons absolument éviter l’effet publicitaire ». Sur le site de Picard, les clients retrouvent les secrets des recettes et le savoir-faire derrière chaque produit. Les résultats sont prometteurs. « 85 % des gens qui lancent l’audio chez Picard l’écoutent jusqu’au bout » certifie l’entrepreneur.

La solution Ekoo est en plein développement et s’étend aussi aux services. Par exemple, elle permet de donner vie à des programmes de fidélité un peu fastidieux. Le fondateur ne compte pas s’arrêter là et prévoit une collaboration avec l’enseigne d’électroménager Boulanger qui permettra de rendre des notices d’utilisation en format audio. « À terme, l’idée serait aussi de faire parler les maisons de luxe sur leur savoir-faire et pousser leur storytelling encore plus loin » confie Johann Desjardins depuis le stand de LVMH.

Une solution qui répond en outre à un besoin grandissant d’accessibilité numérique, « les personnes avec des déficiences visuelles ou dyslexiques peuvent accéder à nos contenus beaucoup plus facilement ». Un argument supplémentaire au développement de la start-up qui vise le million d’euros de chiffre d’affaires au prochain bilan.