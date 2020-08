Après avoir déployé une nouvelle playlist en plein confinement, Apple Music revient à la charge avec de nouvelles stations de radio directement intégrées à son application. Apple a, au passage, renommé la station de radio Apple Beats 1 déjà présente sur le service de musique en Apple Music 1. Les deux nouvelles radios annoncées sont baptisées Apple Music Country et Apple Music Hits. Elles viennent compléter les playlists créées sans algorithmes, contrairement à certains concurrents. Ces nouveautés traduisent-elles une nouvelle stratégie adoptée chez Apple ?

S’appuyer sur le succès de Beats 1

Sur Apple Music, Beats 1, ou Apple Music 1 maintenant, est un véritable succès. Il s’agit en effet d’une des stations radio les plus écoutées au monde. Il faut dire qu’Apple a misé gros dès le début en proposant des interviews d’artistes en vogue, des exclusivités à l’échelle mondiale et une programmation disponible n’importe quel jour à n’importe quelle heure.

Olivier Schusser, le vice-président du service de streaming musical, a ainsi déclaré : « Au cours des cinq dernières années, s’il n’y avait jamais eu un moment significatif dans la culture musicale, Beats 1 était là pour mettre la curation humaine au premier plan et attirer les auditeurs avec des émissions exclusives de certaines des personnes les plus innovantes, les plus aimées et respectées du monde de la musique. Désormais, la radio Apple Music offre une plate-forme mondiale sans précédent permettant aux artistes de tous les genres de parler, de créer et de partager de la musique avec leurs fans, et ce n’est que le début. Nous continuerons d’investir dans la radio en direct et de créer des opportunités pour les auditeurs du monde entier ».

C’est en s’appuyant sur cette radio et son succès qu’Apple a pris la décision de créer deux autres plateformes radio.

Que vont être Apple Music Hits et Apple Music Country ?

Dans son communiqué de presse, la firme de Cupertino fait une rapide présentation de chacune des radios. Nous découvrons ainsi qu’Apple Music Hits sera dotée d’un catalogue complet des tubes issus des années 80, 90 et 2000. Des animateurs seront présents pour raconter des histoires liées aux chansons et des émissions seront même organisées sur des thématiques spécifiques.

En ce qui concerne Apple Music Country, des titres d’hier et d’aujourd’hui, mêlant différents genres de country, seront diffusés. Apple a, ici, le souhait de diffuser des tubes diversifiés, présentant ceux qui ont fait l’histoire de la country et de plus récents populaires dans le monde entier.

Ces radios et celles qui suivront à l’avenir sont toutes disponibles à l’écoute sur les produits de la marque à la pomme, ou directement depuis l’application Apple Music.