Le 20 avril, la National Press and Public Administration (NPPA) chinoise a publié sur son site la liste des 86 jeux vidéo approuvés par le gouvernement. Parmi ceux-ci, Mobile Legends: ...

Le 20 avril, la National Press and Public Administration (NPPA) chinoise a publié sur son site la liste des 86 jeux vidéo approuvés par le gouvernement. Parmi ceux-ci, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), le jeu mobile phare du studio Moonton, détenu par ByteDance. Cette nouvelle pourrait redistribuer les cartes dans l’industrie vidéoludique chinoise.

Une sortie attendue depuis sept ans

Sortie en 2016, Mobile Legends: Bang Bang est un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA). Il a rapidement fait l’unanimité auprès des adeptes du jeu vidéo, notamment en Asie du Sud-Est. Au total, le titre a été téléchargé plus de 500 millions de fois à travers le monde, et a généré plus d’un milliard de dollars d’achats in-app, rapporte AppMagic.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Malgré sa popularité, MLBB n’avait jamais été lancé en Chine en raison de la politique répressive menée par Pékin à l’encontre du secteur vidéoludique. Elle vise à lutter contre la reproduction de comportements impulsés par certains titres, mais aussi à réguler les grandes entreprises technologiques. Les licences autorisant la distribution et la diffusion des jeux vidéo sont donc fournies au compte-goutte.

Figurant sur la dernière liste communiquée par le NPPA, MLBB va enfin pouvoir être lancé en Chine. Il sera toutefois commercialisé sous un autre nom, ce qui demeure assez commun au sein de l’Empire du Milieu. Le jeu Game For Peace avait notamment été rebaptisé Peacekeeper Elite, bien que le gameplay soit identique. Il reste à voir si ce sera également le cas pour MLBB, ou si des modifications seront apportées pour se conformer davantage aux attentes du gouvernement chinois.

La concurrence s’intensifie Tencent et ByteDance

Avec le lancement de la version chinoise de Mobile Legends: Bang Bang, ByteDance vise à faire de l’ombre à Tencent. En Chine, l’entreprise domine le marché des jeux de MOBA grâce à League of Legends: Wild Rift, et surtout Honor of Kings. Selon le State of Mobile Gaming 2023 de Sensor Tower (pdf), ce dernier a rapporté 2,8 milliards de dollars de revenus en 2022, faisant de lui le titre le plus rentable au monde.

L’arrivée de MLBB en Chine ne risque pas d’apaiser les relations déjà tendues entre les deux géants. Il y a quelques mois, Tencent attaquait Moonton, la filiale de ByteDance, pour s’être approprié certains éléments de ses deux jeux phares. Le procès est toujours en cours. En novembre 2022, elle l’accusait aussi d’avoir violé le contenu et le matériel promotionnel de League of Legends: Wild Rift.

L’univers vidéoludique n’est pas le seul champ de bataille sur lequel s’affrontent les deux entreprises. Sur son application WeChat, Tencent a un format de vidéos courtes semblable à celui popularisé par ByteDance avec TikTok. Ce service, intitulé WeChat Channels, connaît une croissance impressionnante depuis son lancement il y a trois ans. Dans le monde des jeux vidéo ou des réseaux sociaux, la guerre fait rage.