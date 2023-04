Le marketing est un secteur qui évolue constamment et rapidement. Il se transforme au gré des nouvelles attentes des consommateurs et des changements de l’écosystème digital. S’y adapter est primordial pour rester compétitif. Pour autant, cela n’est pas une mince affaire, particulièrement quand le contexte économique impose des défis supplémentaires.

Pour faire le point sur les grandes tendances et les enjeux de 2023, Salesforce a mené une enquête auprès de 6 000 marketeurs à travers le monde.

Dans cette huitième édition du « Focus sur le marketing », le leader mondial des solutions CRM réalise un tour d’horizon des changements de la relation client, des innovations technologiques qui chambouleront le secteur et les nouveaux besoins des clients.

Objectif rentabilité immédiate

Le contexte économique tendu oblige les entreprises à évoluer avec des budgets plus serrés qu’auparavant. Chaque investissement et action doivent être rentables. Pour y arriver, les stratégies mises en œuvre doivent être plus efficientes.

Pour atteindre cet objectif, les marketeurs s’appuient sur des innovations technologiques, particulièrement appréciées par les clients. Leur implémentation doit toutefois être faite avec prudence : aujourd’hui, les acheteurs accordent une importance capitale à l’utilisation de leurs données et à la protection de leur vie privée. Pour maintenir une relation de confiance avec eux, il est donc impératif de garder ces éléments en tête, et ce, à chaque fois que vous mettez en place une nouvelle technologie.

Toujours dans le but de gagner en efficacité, les professionnels du secteur ont repensé leurs processus, plans d’action et méthodes. 70 % des équipes marketing qui ont investi dans l’automatisation de leurs workflows voient cet investissement comme un atout de long terme. Les mêmes métriques ressortent pour celles qui ont investi dans les technologies collaboratives.

Quelles sont les autres tactiques adoptées par les marketeurs pour augmenter leur rentabilité ? Salesforce fait le point sur chacune d’entre elles dans ce livre blanc. Les éléments évoqués vous permettront d’avoir une meilleure vision des dynamiques du secteur et d’identifier les potentielles stratégies à mettre en place dans votre entreprise.

Mieux tirer parti des données

Outre les challenges financiers, un autre défi attend les marketeurs cette année : la fin des cookies tiers. Au cours des prochains mois, ils devront songer à de nouvelles sources de données et revoir l’utilisation qu’elles font de leur data, essentielle pour personnaliser les expériences client.

Si certains ont déjà commencé à opérer ces changements, ce n’est pas le cas de tous. Le livre blanc révèle que 75 % d’entre eux continuent à investir dans les données third-party. Toutefois, 68 % assurent avoir réussi à créer une stratégie pour s’éloigner de ces sources. Certains parviennent à encourager les clients à renseigner leurs données (zero-party) pour enrichir leurs profils et personnaliser l’expérience. D’autres misent sur les données first-party, qui sont générées par l’activité client.

En parcourant le livre blanc, vous découvrirez toutes les stratégies adoptées par les marketeurs pour se préparer à la fin des cookies tiers. Ils adoptent également de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle (IA). En tout, 68 % des sondés disent avoir défini une stratégie pour l’IA, contre 60 % en 2021 et 57 % en 2020.

88 % d’entre eux s’en servent pour personnaliser le parcours client sur l’ensemble des canaux. Elle s’avère aussi utile pour automatiser des processus, offrir une expérience unifiée en ligne et hors ligne ou encore optimiser la segmentation des clients.

Affirmer ses valeurs, une nécessité dans le marketing

Aujourd’hui, les clients cherchent à interagir avec des entreprises qui partagent leurs valeurs éthiques, sociétales et environnementales. L’étude révèle que 66 % des clients ont cessé d’acheter les produits d’une société dont les valeurs ne correspondaient pas aux leurs. Aussi, 88 % d’entre eux souhaitent qu’elles les mettent clairement en avant. Il est donc important de les affirmer haut et fort et de les intégrer à toutes vos stratégies.

Pour y arriver, vous pouvez vous appuyer sur la campagne environnementale #TeamEarth, mise en place par Salesforce. L’entreprise déroule les grandes lignes de ce projet : du lancement aux objectifs en passant par les résultats.

Outre ces grandes tendances, le livre blanc fait également le point sur :

Les nouveaux canaux utilisés par les marketeurs pour optimiser leur communication ;

Les méthodes pour prouver l’impact du marketing sur le chiffre d’affaires de leur organisation ;

Les outils collaboratifs pour créer une cohésion d’équipe, même à distance.

La lecture de cette étude vous aidera à mieux cerner les évolutions du secteur du marketing et les défis auxquels vous devrez faire face en 2023. Entre statistiques, explications et recommandations d’experts, le document vous donne toutes les clés nécessaires pour performer malgré le contexte économique et amener votre entreprise au sommet.