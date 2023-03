Le Japon vient d’annoncer des restrictions sur les exportations des équipements visant à fabriquer des semi-conducteurs. Le Pays du Soleil Levant va dans le sens des États-Unis alors que ses relations avec la Chine se détériorent.

Un accord avec les États-Unis et les Pays-Bas

En octobre 2022, l’administration Biden annonçait des mesures fortes visant à restreindre l’accès de l’Empire du Milieu aux semi-conducteurs. Invoquant la sécurité, les États-Unis ont vite enjoint les Pays-Bas et le Japon à entreprendre des actions similaires, facteur essentiel pour que sa stratégie ait un réel impact.

Dans la même catégorie Les géants technologiques rattrapés par le greenwashing

En effet, les deux pays abritent des entreprises qui fabriquent des équipements de pointe, indispensables pour concevoir des semi-conducteurs avancés. Fin janvier, les trois États parvenaient à un accord visant à bloquer l’accès de la Chine à certains de ces équipements. Rapidement, les Pays-Bas ont annoncé des limitations sur leurs exportations avec l’obligation d’obtenir une licence pour vendre du matériel à l’étranger.

L’Empire du Milieu a riposté à travers son ambassadeur aux Pays-Bas, celui-ci prévenant que les restrictions « ne seront pas sans conséquences ».

Des restrictions qui touchent six catégories de matériel

Si le Japon a longtemps été l’un des leaders mondiaux dans la production de puces électroniques, sa part de marché globale est aujourd'hui de 10 %. En revanche, le pays reste un fournisseur majeur de machines de fabrication. Les firmes Tokyo Electron et Screen mettent au point environ un cinquième des outils de fabrication de puces au niveau mondial, tandis que Shin-Etsu Chemical et Sumco Corp produisent la plupart des plaquettes de silicone.

Jusqu’alors, le pays était resté discret sur d’éventuelles restrictions ciblant la Chine, mais sa posture s’aligne finalement avec la politique américaine. Il va ainsi limiter les exportations de six catégories d'équipements utilisés dans la fabrication des puces, notamment le nettoyage, le dépôt, la lithographie et la gravure. Effective dès le mois de juillet, cette décision va englober la livraison de 23 produits distincts, selon Reuters.

Yasutoshi Nishimura, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, a rappelé que ces règles ne désignaient aucun pays en particulier. Selon lui, l’objectif est d'empêcher les acteurs qui représentent une menace militaire d'avoir accès à la technologie japonaise de pointe. Il adopte la même tactique que les Pays-Bas qui, lors de leur annonce, n’ont pas explicitement cité la Chine. « Nous assumons notre responsabilité en tant que nation technologique pour contribuer à la paix et à la stabilité internationales », a affirmé Yasutoshi Nishimura lors d'une conférence de presse.

L’annonce du gouvernement nippon intervient alors que ses relations avec la Chine se sont récemment refroidies. En cause, la détention en Empire du Milieu d'un employé japonais de l’entreprise de médicaments Astellas Pharma. Il est soupçonné d’espionnage.

Un impact pour les entreprises du Japon

La Chine n’a pas tardé pour riposter aux propos de Tokyo. « La politisation, l'instrumentalisation et la militarisation des questions économiques et technologiques, ainsi que la perturbation artificielle de la stabilité des chaînes de production et d'approvisionnement mondiales ne feront que nuire aux autres et à eux-mêmes », a asséné Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.

Les mesures vont très probablement affecter les performances des entreprises japonaises, notamment car le marché national de semi-conducteurs est faible. Sur le long terme, l’impact de ces restrictions devrait toutefois être moindre ; les projets de constructions d’usines de semi-conducteurs sont nombreux, aussi bien au Japon qu’aux États-Unis, ce qui devrait permettre de booster le marché.