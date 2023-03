Meta vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de suivi des mains sur ses casques de réalité virtuelle (VR). Baptisée Direct Touch, elle permet de toucher des objets virtuels. Explications.

Utiliser ses mains dans la réalité virtuelle

Direct Touch est disponible via la dernière mise à jour sur les appareils Quest, v50. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg publiait un post Instagram dans lequel il faisait la démonstration de la fonctionnalité. On peut l’y voir scroller et cliquer sur un écran virtuel. Le dispositif permet de réaliser ces mouvements en utilisant simplement ses mains.

« L'idée est de pouvoir effectuer des actions que vous connaissez déjà avec votre smartphone, comme glisser vers le haut ou le bas d'une page, appuyer sur un bouton pour l'activer ou taper sur un clavier à l'écran, en utilisant simplement vos doigts dans les airs », détaille The Verge. Lorsque le mode est activé, le casque exploite ses caméras externes pour suivre les mains de son porteur. Des ombres sombres ressemblant à des mains apparaissent au même moment dans la réalité virtuelle.

Selon le média, qui a pu tester la nouvelle fonctionnalité, Direct Touch est très prometteur, mais doit encore se perfectionner pour certaines tâches, comme le fait de taper virtuellement sur un clavier. L’option est décrite comme une expérience par Meta, ce qui signifie qu’elle est vouée à s’améliorer.

Une technologie très utile pour les futures lunettes de réalité augmentée

Récemment, le géant américain dévoilait sa feuille de route pour les prochaines années dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Celle-ci comprend la commercialisation de divers appareils, dont des lunettes de réalité augmentée de pointe en 2027.

Lorsque les utilisateurs porteront le produit, ils voudront probablement pouvoir y naviguer sans manette, ce qui peut s’avérer très encombrant lorsque l’on ne se trouve pas chez soi. Le déploiement de Direct Touch semble s’inscrire dans cette optique. D’ailleurs, le casque de réalité mixte d’Apple, qui devrait être dévoilé ce mois de juin lors la WWDC, pourrait également permettre aux utilisateurs de taper virtuellement sur des claviers à l'écran.

Meta travaille sur de nombreuses technologies qui s’incorporeront dans le métavers, que l’entreprise considère comme le futur d’Internet et dans lequel elle investit massivement. Elle développe en parallèle un gant haptique qui pourra être lié aux casques VR, avec l’objectif de décupler l’expérience immersive que propose la réalité virtuelle.