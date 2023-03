Outre-Atlantique, le secteur bancaire connaît sa crise la plus importante depuis 2008, affectant particulièrement le domaine des cryptomonnaies. Après la faillite de la Silicon Valley Bank et de Silvergate, c’est au tour de la Signature Bank de plonger.

Les déposants de Signature Bank seront indemnisés

Ce dimanche 12 mars, le département du Trésor américain, la Federal Reserve (banque centrale du pays) ainsi que l’Agence de garantie des dépôts (FDIC) ont conjointement annoncé la fermeture de la Signature Bank, la plus importante banque pour l’industrie des cryptomonnaies après Silvergate ; les entreprises spécialisées dans le secteur faisaient particulièrement confiance à ces deux entités.

Dans la même catégorie Faillite de Silicon Valley Bank : que s’est-il passé ?

Les autorités américaines ont saisi la banque pour le même « risque systémique » qu’a présenté la Silicon Valley Bank. Ce vendredi 10 mars, cette dernière, important prêteur aux start-up du pays, s'est effondrée après que ses déposants ont retiré plus de 42 milliards de dollars, faisant suite à l’annonce de la banque de son besoin de lever 2,25 milliards de dollars pour consolider son bilan.

« Tous les déposants de cette institution seront indemnisés. Comme pour la résolution de la Silicon Valley Bank, aucune perte ne sera supportée par le contribuable », assurent les régulateurs concernant la fermeture de la Signature Bank, qui comptait 89 milliards de dollars de dépôts. En plus des actifs numériques, Signature s’intéressait également à l’immobilier. Plus tôt la semaine dernière, la banque Silvergate a mis fin à ses activités et annoncé sa liquidation.

Les conséquence sur les cryptomonnaies

Pour limiter les dégâts et éviter une crise plus grave, les autorités ont créé un programme d'urgence visant à garantir les dépôts de la Signature Bank et de la Silicon Valley Bank en utilisant l'autorité de prêt d'urgence de la Federal Reserve. Le fait que le gouvernement agisse aussi vite a largement rassuré les investisseurs. Cela a notamment permis aux cryptomonnaies de se redresser, tandis que les stablecoins ont retrouvé leur valeur de référence.

Comme le note CNBC, ces faillites démontrent à quel les cryptomonnaies stables sont vulnérables lors de conditions financières inhabituelles, qui les font chuter sous leur valeur de référence. Il faut également savoir que Silvergate et Signature sont les deux banques les plus favorables au bitcoin, qui pourrait à long terme être affecté.

« Il y a très peu d'options pour les entreprises de cryptomonnaies et le secteur sera à court de liquidités jusqu'à ce que de nouvelles banques interviennent », explique Nic Carter, analyste du secteur. En conséquence, de nombreux acteurs du secteur se tournent vers Mercury et Axos, deux autres banques s’adressant aux start-up.