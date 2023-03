« Silicon Valley Bank (UK) a été vendue aujourd'hui à HSBC. Les clients de SVB UK pourront accéder à leurs dépôts et leurs services bancaires normalement à partir d’aujourd’hui, » a annoncé ce lundi matin le Trésor britannique dans un communiqué.

Alors que le corps principal de SVB basé aux États-Unis a été « sauvé » dimanche par la Fed et la FDIC (l’Agence de garantie des dépôts), ses clients au Royaume-Uni peuvent enfin souffler. HSBC a racheté SVB UK pour une livre symbolique ce lundi. Elle sauve ainsi l’organisme prêteur préféré des start-up, et surtout elle contribue à limiter des retombées financières qui auraient pu s’avérer catastrophiques.

L’accord de reprise arrive après un week-end durant lequel start-up, employés, fonds d’investissement, banques, et bon nombre d’acteurs collatéraux ont tous retenu leur souffle. Il conclut d’intenses négociations entre le gouvernement britannique et des prétendants à la reprise de SVB UK, placée en procédure d’insolvabilité.

Dans son communiqué, HSBC détaille : « Au 10 mars 2023, SVB UK avait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, SVB UK a enregistré un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres. Les fonds propres tangibles de SVB UK devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres sterling. Le calcul final de la plus-value résultant de l'acquisition sera fourni en temps voulu. »

La Banque d’Angleterre complète en déclarant que l’argent sur les comptes de dépôt des clients de Silicon Valley Bank UK est sécurisé, l’accord avec HSBC permettant la reprise des opérations. « Cette acquisition présente un grand intérêt stratégique pour nos activités au Royaume-Uni, » développe dans une déclaration Noel Quinn, PDG de HSBC.

« HSBC est la plus grande banque d'Europe et les clients de SVB UK doivent être rassurés par la force, la sécurité et la sûreté qu'elle leur apporte. Nous étions confrontés à une situation où nous aurions pu voir certaines de nos entreprises les plus importantes - nos entreprises les plus stratégiques - anéanties, ce qui aurait été extrêmement dangereux, » a déclaré Jeremy Hunt, Ministre des finances britannique.