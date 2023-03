Quelles sont les grandes tendances du marketing digital de ce début d’année ? Quels sont les secteurs qui tirent leur épingle du jeu ? Comment évolue le comportement des consommateurs ? Autant de questions auxquelles Ad4Screen répond dans un tout nouveau livre blanc. L’agence média et marketing 100 % Cross Device présente et décrypte les chiffres clés du premier trimestre 2023 et l’évolution des usages des mobinautes. L’objectif est de vous offrir un regard plus éclairé sur les grandes mutations du secteur afin que vous puissiez mettre au point une stratégie de marketing digital pertinente et efficace.

Comprendre les grands cas d’usage du mobile

Dans ce livre blanc, Ad4Screen commence par faire le point sur les grands cas d’usage du mobile. Premier constat : l’utilisation de ce device est en croissance. 68 % de la population possède un portable, marquant une progression de 2,8 % entre janvier 2022 et janvier 2023. Ils les utilisent surtout pour faire des recherches sur internet ou encore réaliser des achats.

L’ebook vous donne une vue globale sur l’utilisation qui en est faite avec des métriques variées telles que le nombre de dépenses sur les magasins d’applications, le temps moyen passé chaque jour sur leur téléphone ou encore le pourcentage de Français qui se servent de ce device pour faire leurs achats en ligne. Autant de données qui vous permettront de mieux comprendre le rôle du mobile dans leur parcours d’achat.

Outre le shopping, les consommateurs utilisent principalement leur smartphone pour se divertir. À titre indicatif, un utilisateur Android passe en moyenne 12h par mois sur Instagram. Un chiffre qui met en exergue l’importance et la puissance des applications réseaux sociaux dans une stratégie de marketing digital. En parcourant l’ebook d’Ad4Screen, vous découvrirez le top 10 des apps social media les plus téléchargées en 2022. Cela vous permettra de connaître celles sur lesquelles vous appuyer dans le cadre de vos futures campagnes.

En plus des réseaux sociaux, d’autres catégories d’applications ont connu une importante croissance au cours des derniers mois, à l’image de la finance. Nombre d’utilisateurs actifs en hausse, temps moyen en augmentation, nouvelles habitudes de consommation… Les experts d’Ad4Screen vous délivrent une analyse poussée de ces évolutions d’usages dans son livre blanc.

Marketing digital : découvrir les canaux les plus prometteurs en 2023

L’ebook vous offre également un tour d’horizon des canaux à suivre en 2023. Parmi ceux évoqués, l’User Generated Content (UGC). Pour rappel, il s’agit des contenus générés et publiés en ligne par les utilisateurs d’une marque. Ils peuvent prendre différentes formes, classiques comme originales : photos, vidéos, réalité augmentée… La tendance UGC a été mise en lumière avec le succès de TikTok.

Les clients ne sont pas rémunérés ou mandatés par les marques pour créer ces contenus. Ils rédigent des avis authentiques qui visent à guider les autres consommateurs dans leur choix. Il s’agit d’un point important, surtout lorsqu’on sait que 88 % d’entre eux consultent les témoignages laissés en ligne avant de faire un achat.

Ce livre blanc vous permettra de mieux comprendre comment l’UGC peut être un vecteur de performances en 2023. Vous découvrirez par ailleurs les sept autres canaux dont tirer profit cette année pour mener votre entreprise sur la voie du succès. Entre statistiques, analyse des tendances et conseils avisés, l’ebook d'Ad4Screen vous fournit toutes les clés pour réussir cette année.