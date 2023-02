Le gouvernement allemand a annoncé le 2 février 2023, la création d'un fonds dédié à sa filière deeptech et aux technologies liées au climat. Un milliard d'euros seront débloqués par l'Allemagne pour soutenir les start-up du secteur, que ce soit dans l'industrie 4.0, la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou l'automatisation des processus.

L'Allemagne lance le fonds DeepTech & Climate pour soutenir ses start-up

Christian Lindner, ministre fédéral des Finances, a expliqué au travers d'un communiqué, pourquoi ce nouveau fonds d'investissement est lancé, « nous souhaitons créer le fonds DeepTech & Climate en tant qu'investisseur de référence pour les nouveaux leaders allemands du marché mondial de la deeptech ». Pour l'Allemagne, l'objectif est d'investir au plus vite dans la croissance des jeunes pousses développant des technologies d'avenir.

« Les start-up sont une pierre angulaire de la compétitivité à long terme et de la transformation climatique de notre économie », affirme Robert Habeck, ministre fédéral de l'Économie. « En finançant de nouveaux types de technologies respectueuses du climat, le fonds renforce l'Allemagne en tant que lieu d'innovation et aide les entreprises technologiques indépendantes et prospères à se développer », ajoute le ministre.

Une spécialiste en la matière, Elisabeth Schrey a été désignée comme directrice du fonds DeepTech & Climate. « En Elisabeth Schrey, nous avons pu gagner une directrice générale très compétente. Elle apporte une expertise approfondie et un œil sûr pour les investissements dans les entreprises de haute technologie », précise Anna Christmann, la représentante du ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat pour l'économie numérique et les start-up.

La France investit également dans le secteur

Au début de l'année 2023, le gouvernement français a lui aussi décidé d'investir massivement dans le marché de la deeptech. De nouvelles aides d'un montant de 500 millions d'euros ont été débloquées pour soutenir ces start-up. 17 projets seront accompagnés pour un montant de 275 millions d'euros. Le reste du fonds permettra de soutenir des entreprises deeptech dans le besoin et dont le profil n'a pas été sélectionné initialement.

En 2022, les start-up françaises au sens large ont levé 13,5 milliards d'euros. Si le résultat est en hausse par rapport à 2021, moins d'entreprises réussissent à récupérer des fonds. C'est dans cette optique, entre autres, que la France a décidé d'accompagner les jeunes pousses ayant du mal à boucler des tours de table grâce à Digital Venture.

À titre de comparaison, la France a réussi à dépasser l'Allemagne qui ne compte que 10 milliards d'euros levés en 2022. Loin devant, le Royaume-Uni reste un modèle à suivre. Avec plus de 27 milliards d'euros récoltés en 2022, les deux plus grandes puissances de l'Union européenne ont encore du chemin à parcourir avant d'atteindre ce seuil.