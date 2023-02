Selon une étude réalisée par Pew Research, 70 % des clients arrêtent tout achat auprès d’une marque lorsque leur expérience en ligne est médiocre.

Si ce chiffre fait froid dans le dos, il met toutefois en lumière l’importance accordée à l’expérience proposée.

Pour les entreprises e-commerce B2B, cela signifie qu’il ne faut pas seulement se concentrer sur la mise en place de leur boutique en ligne, mais mettre en place une stratégie bien plus avancée avec, au cœur de celle-ci, le client.

Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, vous donne ses secrets de réussite dans un webinar à la demande, à visionner au moment qui vous convient le mieux. L’objectif ? Vous aider à proposer des expériences client enrichies pour en faire de véritables leviers de croissance.

L’expérience client, un critère de choix en e-commerce B2B

Dans le monde du B2B, la qualité et le prix des produits ne sont plus les seuls critères pris en compte par les acheteurs. Aujourd’hui, bon nombre d’entre eux réclament une expérience client fluide et haute gamme. Dans un environnement commercial très concurrentiel, il s’agit même d’un élément différenciant. Se sentant valorisés, ils n’hésiteront pas à refaire appel à vos services. Dans le cas contraire, il y a de fortes chances qu’ils se tournent vers un de vos concurrents.

Il s’agit d’un point important lorsqu’on sait que la démarche d’achat est plus complexe en B2B qu’en B2C. En effet, la décision d’achat passe par une longue réflexion et de nombreuses discussions au sein de l'organisation. Le processus étant plus long, le coût d’acquisition de clients est plus élevé. Autant dire que vous avez tout à gagner à les fidéliser, particulièrement dans un contexte économique aussi compliqué que celui d’aujourd’hui.

Il ne s’agit que quelques-uns des grands enjeux de l’expérience client dans l’e-commerce B2B. Ibexa revient sur chacun d’entre eux dans son webinar et répond à une question clé : comment développer une expérience mémorable ?

Réussir à développer des expériences client uniques

Les clients sont maintenant à la recherche d’une expérience personnalisée. Ils souhaitent des recommandations bien ciblées et des contenus adaptés à leurs besoins. Le parcours d’achat doit, lui aussi, être ajusté à leurs nouvelles habitudes. Désormais, bon nombre d’acheteurs B2B se tournent vers un écran pour se procurer un achat ou souscrire à un service. Pour cette raison, l’e-commerce est aujourd’hui étroitement lié au phénomène de transformation numérique.

Pour les entreprises œuvrant dans ce secteur, il est donc difficile de créer l’expérience client tant attendue sans une solution digitale hautement performante. Bon nombre d’entre elles optent pour une Digital Experience Platform (DXP). Il s’agit d’une suite intégrée et centralisée d’outils offrant le pilotage multicanal de toutes les étapes de l’expérience client.

Durant ce webinar, les experts d’Ibexa vous en diront davantage sur l’importance d’avoir une plateforme d’expérience numérique. Ils redescendent les avantages de celle-ci pour le secteur de l’e-commerce comme la numérisation des stratégies de ventes et une visibilité sur toutes les phases du cycle de vie des clients. Autant d’éléments qui s’avèrent indispensables pour atteindre des objectifs stratégiques : accroissement du taux de conversion, prolongation de la valeur vie client, meilleur retour sur investissement…

Cette webconférence gratuite est donc essentielle à toute entreprise qui souhaite gagner la course à l’expérience client. Vous y découvrirez comment tirer votre épingle du jeu et fidéliser plus rapidement les acheteurs. Vous aurez alors toutes les cartes en main pour booster les performances de votre entreprise e-commerce B2B cette année.