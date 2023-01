Aujourd’hui, les clients accordent une importance toute particulière à l’expérience fournie par une entreprise. Lorsqu’ils se sentent valorisés, ils n’hésitent pas à revenir. En cas de mauvaise impression, difficile de regagner leur confiance. Pour cette raison, les sociétés doivent proposer une expérience client exceptionnelle et personnalisée, ce à quoi peut aider une Digital Experience Platforms (DXP). Dans son livre blanc, Ibexa, plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, revient sur les quatre points à prendre en compte avant de choisir votre DXP. Vous découvrirez les étapes à suivre pour réussir dans l’univers du digital.

Optimiser ses contenus

Les contenus sont au cœur de toute expérience digitale. Ils permettent non seulement d’apporter une plus-value aux clients, mais aussi de les impliquer. Pour cette raison, une bonne gestion des contenus s’avère indispensable, de leur création à leur réutilisation. La traduction doit être aussi être soignée pour s’assurer que les articles de blog, vidéos et autres médias soient compréhensibles par le plus grand nombre d’internautes.

Dans la même catégorie En manque d’annonceurs, Twitter propose des publicités gratuites

Autant dire que de nombreux aspects doivent être pris en compte. Pour que tout se déroule correctement, il est important d’adopter une DXP aux caractéristiques techniques solides. Elle doit permettre de diffuser les contenus sur plusieurs appareils sans problème et, idéalement, simplifier leur conception et leur modification. L’objectif est de pouvoir gérer des campagnes sans accroc, de la création de la landing page au contrôle des URLs en passant par la programmation des publications. Dans ce guide, Ibexa vous dévoile tous les critères à prendre en considération pour choisir correctement votre DXP en termes de gestion de contenus.

Mettre l’accent sur la personnalisation de l'expérience client

En ligne, tirer son épingle du jeu n’est pas une mince affaire. En deux temps trois mouvements, les internautes peuvent perdre leur intérêt pour votre marque et s’intéresser à vos concurrents. Pour se démarquer et les fidéliser, une seule solution : la personnalisation. Les contenus doivent être pertinents, et les recommandations bien ciblées. Cela peut aider à atteindre différents objectifs : augmentation du taux de conversion, prolongation de la valeur vie client, amélioration du retour d’investissement…

Une question subsiste cependant : comment personnaliser les contenus proposés ? Pour vous aider, Ibexa vous partage des conseils à appliquer dans votre entreprise. Elle revient également sur le rôle de la DXP, qui peut vous aider à personnaliser votre offre.

Construire un parcours d’achat irréprochable

Ces dernières années, les habitudes d’achat ont radicalement changé. Pour gagner en praticité et en rapidité, bon nombre de consommateurs préfèrent aujourd’hui effectuer leur shopping en ligne. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que l’e-commerce soit de plus en plus intégré aux projets de transformation digitale.

Aujourd’hui, il est même considéré comme l’une des composantes essentielles d’une DXP. Ce système permet à la fois de gérer les contenus éditoriaux et l’e-commerce. L’utilisation d’un seul outil offre la possibilité de créer un parcours d’achat plus rationalisé pour les visiteurs. Aussi, de nombreux pans sont simplifiés et optimisés : la gestion, les processus de commandes, l’élaboration des rapports…

Il faut toutefois s’assurer que la DXP sélectionnée ait des fonctionnalités e-commerce avancées qui permettent de mener des relations et des transactions commerciales homogènes. Pour bien choisir votre solution, vous pourrez vous aider de la liste des critères à prendre en compte du guide d’Ibexa.

Interopérer ses différents outils

Au fur et à mesure qu’une entreprise se développe, elle s’arme de nouveaux outils internes et externes : Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relation Management (CRM), service de livraison… Le défi est de réussir à interopérer tous ces systèmes. Cet aspect peut faire gagner du temps et de l’argent. Pour cette raison, il ne doit pas être laissé de côté lors du choix de votre DXP.

Vous l’aurez compris, il est primordial d’opter pour une solution comprenant la gestion de contenus, la personnalisation, l’e-commerce et des fonctionnalités permettant simplement de connecter tous vos systèmes. Les quatre notions abordées dans ce guide vous permettront de proposer une expérience client mémorable et de conserver votre avantage concurrentiel.