Clap de fin pour les réseaux historiques du groupe SFR. La 2G et la 3G n'existeront plus d'ici cinq ans pour les clients de l'opérateur qui devront obligatoirement passer par les réseaux 4G et 5G, bien plus performants. Pour déployer la 5G sur l'ensemble du territoire français, l'opérateur a fait appel à l'entreprise télécom Nokia.

Fin de la 2G en 2026, la 3G sera débranchée en 2028

En mars 2022, Orange avait été le premier opérateur a annoncé qu'il fermerait son réseau mobile 2G en 2025, et son réseau 3G en 2028. Le groupe de Patrick Drahi a annoncé son propre plan pour débrancher ses réseaux 2G/3G dans les prochaines années. Pour l'opérateur, la fermeture de ses réseaux historiques montre qu'il entre dans une nouvelle ère. Cela fait plus de trente ans que la 2G est disponible en France, déployée en 1991. La 3G, déployée au début des années 2000, a plus de vingt ans.

Comme le précise l'opérateur dans un communiqué, pour rassurer ses utilisateurs 2G et 3G, « plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique ». Aujourd'hui, selon la GSMA, une association réunissant des opérateurs à travers le monde, seuls 21 % des connexions se font grâce à la 2G et la 3G alors que 75 % d'entre elles exploitent la 4G. Dans deux ans, la 2G ne sera quasiment plus utilisée, et la 3G ne concernera que 5 % des usagers.

SFR va officiellement fermer son réseau de deuxième génération en 2026, tandis que celui de troisième génération sera débranché en 2028. La fréquence basse utilisée actuellement pour la 2G et la 3G sera allouée à ses réseaux de quatrième et de cinquièmes générations, ce qui facilitera leur déploiement et la couverture réseau sur tout le territoire. Pour l'instant, la 4G est disponible sur 99 % du territoire, mais ce n'est pas encore le cas de la 5G.

SFR et Nokia s'allient pour le déploiement de la 5G

Pour couvrir l'ensemble du territoire avec la 5G, SFR a fait appel à l'équipementier finlandais Nokia. Grâce au savoir-faire de l'entreprise spécialisée dans les télécommunications, l'opérateur français déploiera son cœur de réseau 5G cloud native dès cette année. Le partenariat entre les deux entreprises ne s'arrête pas là puisque Nokia et SFR travailleront main dans la main pour développer et déployer des réseaux mobiles 5G privés grâce à la solution Nokia Digital Automation Cloud.

Cette nouvelle offre vise tout particulièrement les entreprises qui veulent profiter d'un réseau indépendant du réseau mobile public. L'entreprise finlandaise s'était déjà associée à Iliad, la maison mère de l'opérateur Free dans le but de doter le site industriel d'Alcatel Submarine Netwoks de Calais, d'un réseau 5G qui lui est propre.

SFR mise un maximum sur le déploiement de réseaux de cinquième génération, moins gourmand en énergie que les générations précédentes. Dans la même optique que son concurrent Orange, il souhaite atteindre la neutralité carbone en 2040.