Twitter a organisé une vente aux enchères en ligne mardi 17 et mercredi 18 janvier. L’entreprise américaine s’est séparée d’environ 631 pièces provenant de ses locaux principaux à San Francisco. Du simple mobilier en passant par la machine à café de luxe, tout y est passé.

Pendant deux jours, tout le monde pouvait devenir propriétaire d’un objet ayant appartenu au réseau social Twitter. Pour acquérir l’un de ces biens, il était nécessaire de faire une offre sur le site Internet Heritage Global Parteners (HGP). Le prix de départ des lots se situait entre 25 et 50 dollars.

If anyone wants any Twitter HQ items, Twitter contracted auction site Heritage Global Inc to sell off the excess assets. There are 265 items (chairs, tables, TVs, signs, etc). The net proceeds will go back to Twitter. Auction begins on Jan 17th.

