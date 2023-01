Apple aime se présenter comme un soutien majeur des développeurs. La marque à la Pomme a fait le point, le 10 janvier, sur ses activités d’abonnement et sur les dépenses de l’App Store dans le monde. Elle a indiqué avoir versé la somme record de 320 milliards de dollars aux développeurs depuis 2008, soit une augmentation de 60 milliards en 2022.

Apple dans le viseur des autorités antitrust

L’année dernière n’a pas été la plus simple de l’App Store. La société de Tim Cook a dû faire face à de nombreux procès et l’arrivée de réglementations antitrust visant à limiter son pouvoir sur le marché. Depuis plusieurs années, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à fulminer contre la commission de 30% qu'Apple récupère pour tout achat dans une application.

Plusieurs grands groupes ont décidé, ces dernières années, de multiplier les procédures contre Cupertino. Match Group, l’entreprise derrière l’application de rencontre Tinder, la plateforme de streaming musical Spotify et d’autres comme Epic Games ont traîné Apple en justice en Europe et aux États-Unis pour abus de position dominante, avec plus ou moins de succès.

Des lois existent déjà à travers le monde pour contrer la dominance de l’App Store. En Corée du Sud, depuis mars 2022, le régulateur des télécommunications oblige les géants à autoriser l’intégration de systèmes de paiements tiers pour effectuer des achats in app. Quant à l’Union européenne, l’arrivée du Digital Market Act, le 2 mai 2023, va contraindre Cupertino d’autoriser l'installation d’un magasin alternatif à l’App Store permettant de contourner la commission.

Une année record pour l’App Store

Malgré les polémiques, l’App Store reste sur une très bonne dynamique. Le géant technologique a déclaré qu’il comptait plus de 900 millions d’abonnements payants à travers les services d’Apple. Il souligne que plus de 650 millions de personnes de 175 régions du monde visitent le magasin d’applications chaque semaine.

Dans son communiqué, Apple a fièrement détaillé les statistiques de chaque service que la firme propose. Apple Music a dépassé les 100 millions de chansons disponibles, avec plus de 70 millions d’abonnés. Apple Arcade, le service d’abonnement à des jeux, en possède désormais une collection de plus de 200. L’entreprise se félicite de l’arrivée des jeux dans son abonnement comme Warped Kart Racers, JetPack Joyride 2 ou encore Cooking Mama : Cuisine.

Apple met également en avant son service Fitness+ ou encore les récompenses reçues par des contenus exclusifs de TV+. À partir de février, l’application diffusera la Major League Soccer (MLS), le championnat de football des États-Unis, après l’annonce d’un partenariat d’une durée de 10 ans entre l’entreprise et la ligue.

L’éternel enthousiasme affiché par la marque à la Pomme dissimule des données moins positives. Pour la première fois, les consommateurs ont moins dépensé dans les achats in-app selon le rapport annuel de data.ai. Les utilisateurs ont acheté pour 167 milliards de dollars dans les applications, App Store et Play Store réunis, en 2022, soit une baisse de 2% par rapport à 2021.