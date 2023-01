Qui dit nouvelle année dit nouvelles opportunités de croissance ! Pour mener votre entreprise vers le chemin du succès en 2023, la création de stratégies innovantes s’avère indispensable. Quelles actions faut-il mettre en place ? À quel moment ? Comment s’y prendre ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses dans les cinq webinars à découvrir cette semaine. Certains sont en direct, d’autres en replay. Leur but est le même : vous aider à booster votre développement en 2023.

Un webinar pour optimiser sa stratégie de recrutement

Qui ? Seeqle

Quand ? Le 12/01/23

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Lors de ce webinar, Seeqle et l’agence Trois virgule cinq redescendront tous les avantages de la combinaison programmatique RH et marque employeur.

Une webconférence pour concevoir une stratégie omnicanale performante

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 10/01/23

À quelle heure ? À 10h30

Sujet : Agorapulse vous expliquera comment convertir davantage de prospects et accroître vos résultats grâce à une stratégie omnicanale bien ficelée.

Un événement en replay pour digitaliser son point de vente

Qui ? The Ramp

Sujet : En compagnie du CEO et Cofondateur d’Epicery, service de livraison de produit locaux, l’expert de The Ramp vous explique comment digitaliser votre commerce de proximité. Le but est de booster votre développement.

Un webinar en replay pour mettre au point des newsletters B2B personnalisées et engageantes

Qui ? Plezi

Sujet : Plezi vous dévoile ses secrets pour concevoir des newsletters B2B rapidement et efficacement. L’objectif : vous faire passer au niveau supérieur !

Une conférence en replay pour découvrir des workflows marketing et sales

Qui ? HubSpot

Sujet : Les deux expertes de HubSpot vous partagent les meilleures méthodes d’automatisation pour améliorer l’organisation de vos équipes marketing et sales.

