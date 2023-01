Depuis 2019, Twitter interdit les publicités à caractère politique. L’ancien PDG, Jack Dorsey considérait que la « portée d’un message politique doit être méritée, pas achetée ». En manque de revenus selon son nouveau propriétaire, Elon Musk, le réseau social a déclaré, ce 3 janvier, qu’il allait finalement autoriser les annonces de ce type d'ici les « prochaines semaines ».

Dans un tweet du compte Twitter Safety, chargé de rendre publique les mises à jour de sécurité, l’entreprise a communiqué sur l’évolution du règlement des publicités. Avare en détail, elle propose d’« étendre la publicité politique » dans les « semaines à venir » aux États-Unis.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We'll share more details as this work progresses.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023