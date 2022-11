Evernote a-t-elle enfin trouvé la solution pour surmonter ses difficultés ? La célèbre application de prises de notes va être rachetée par la société italienne Bending Spoons, basée à Milan.

En difficulté depuis plusieurs années

Lancée en tant qu’application en 2008, Evernote a connu un grand succès dans les premières années de son existence. Entre 2010 et 2015, elle a levé des centaines de millions de dollars, la faisant atteindre une valorisation de près d’1 milliard de dollars en 2013.

Ses premières difficultés sont survenues dès 2015 suite à des choix contestables. L’entreprise a par exemple poursuivi des partenariats avec des marques de biens physiques et lancé des lignes d'accessoires de bureau de la marque Evernote qui n'ont pas réussi à s'imposer de manière majeure.

Elle a ensuite enchaîné des décisions qui lui ont coûté cher : suppression de plusieurs fonctionnalités gratuites, hausse du prix de son abonnement premium ou encore changements en matière de politique de protection de la vie privée. En 2018, quatre de ses principaux cadres ont quitté la société, qui a perdu de nombreux utilisateurs et abonnés par la suite.

En parallèle, Evernote a dû faire face à l’émergence d’applications concurrentes qui ont connu un grand succès, à l’instar de Notion. Si elle a tenté de redorer son image grâce à une plateforme complètement revisitée en 2020, elle n’est jamais parvenue à reconquérir les utilisateurs.

Evermore va être intégrée au portfolio de Bending Spoons

Evernote va donc rejoindre les rangs de Bending Spoons, une société de développement d’apps mobiles qui compte près de 100 millions d’utilisateurs sur ses différents logiciels. Elle édite notamment l'application de montage vidéo Splice et la plateforme d'amélioration de photos par l’IA Remini.

« Pour Evernote, cette décision est la prochaine étape stratégique dans notre voyage pour être une extension de votre cerveau. Le chemin que nous avons pris ces dernières années - reconstruire nos applications afin d'étendre l'utilité d'Evernote et d'approfondir son attrait - a rendu possible de nouvelles fonctionnalités, une attention particulière à nos clients, et finalement, une solution de productivité toujours meilleure à l'aube de la prochaine étape d'innovation et de croissance. Faire équipe avec Bending Spoons va accélérer ce voyage », déclare Ian Small, le PDG d’Evernote, dans un billet de blog annonçant l’acquisition.

De son côté, Luca Ferrari, PDG de Bending Spoons, explique que son entreprise appliquera ses « technologies propriétaires » à Evernote pour « augmenter son utilité » et « renforcer sa portée ». La société italienne a récemment levé 340 millions de dollars. Le rachat devrait être complété au début de l’année 2023, son montant n’a cependant pas été dévoilé.