Annoncé en 2020, le projet 2Africa prend forme. Porté entre autres par Meta, Orange et Vodafone, ce câble sous-marin de 45 000 kilomètres de long est bien arrivé à Marseille. D'ici la fin de son déploiement, il reliera 33 pays en Afrique, en Asie et en Europe.

Après Gênes et Barcelone, 2Africa débarque à Marseille

Il s'agit ni plus ni moins que du plus grand projet de câble sous-marin au monde. L'objectif de 2Africa est d'offrir un service Internet plus rapide et plus fiable à chaque pays où il atterrira. L'arrivée du câble à Marseille fait suite aux autres connexions européennes réussies, à Gênes en Italie, et à Barcelone en Espagne. Avec l'arrivée de 2Africa, la ville de Marseille renforce sa position de plaque tournante pour l'échange des données à travers le monde.

Avec ses 45 000 km, le câble 2Africa est en passe de devenir le plus long câble sous-marin jamais déployé. Porté par un consortium d'opérateurs internationaux composé de Meta, China Mobile International, MTN GlobalConnect, Orange, STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, le système devrait être opérationnel en 2023. Le câble sous-marin aura une capacité pouvant aller jusqu'à 180 Tb/s et comprendra 16 paires de fibres. 2Africa pourra connecter plus de trois milliards de personnes à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Son objectif est également, à terme, d'accroître le potentiel économique de l'Afrique.

En effet, le projet d'origine a bien été pensé pour l'Afrique. L'idée est de décupler le potentiel économique du continent africain, de promouvoir le transfert de données et de développer les opportunités commerciales pour le continent. La ville de Marseille est une passerelle naturelle entre les continents européens et africains. En plus de la performance de ses installations, le port de Marseille Fos offre un haut niveau de sécurité aux opérateurs.

Hervé Martel, président du conseil d'administration du port de Marseille Fos, explique à ce sujet que « nous sommes ravis de faire partie de ce projet global, permettant la connectivité de l'Afrique. En accueillant le plus long câble du monde, nous confirmons notre position de centre logistique stratégique de choix pour les opérateurs de télécommunications. Avec l'atterrissage de 2Africa, la ville de Marseille continue de progresser pour devenir l'une des villes les plus importantes du monde ».

En effet, avec 16 câbles sous-marins déjà présents à Marseille, la ville est passée du 44e rang mondial au 7ème rang mondial en l'espace de 7 ans. C'est également une belle opportunité pour la France que de faire partie de ce projet mondial.