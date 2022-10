SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic… Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer des voyages dans l’espace à des personnes civiles. Si l’idée de Zephalto est semblable, son concept novateur et eco-friendly montre qu’un autre modèle de tourisme spatial est possible.

La firme a été fondée par l’ingénieur aéronautique Vincent Farret d’Astiès, avec l’objectif de développer le tourisme spatial sans polluer. Basée dans le département de l’Hérault, elle proposera d’ici à deux ans des voyages en ballon jusqu’à 25 kilomètres d’altitude, dans la stratosphère. À cette hauteur, il sera alors possible pour les six occupants de la capsule pressurisée, attachée au ballon, d’observer la courbure de la Terre tout en étant plongé dans le noir du cosmos. Les passagers seront ainsi confrontés à l’overview effect, une prise de conscience ressentie par les astronautes lorsqu’ils observent la Terre dans son ensemble. Lors de l’expérience, les participants auront droit à des plats cuisinés par des chefs étoilés ainsi qu’à une connexion haut débit pour partager les images directement.

Un régulateur d’altitude pour s’affranchir des plusieurs contraintes

Avec cette technologie, Zephalto reprend une idée du Centre national d’études spatiales (CNES). L’organisation française envoie des ballons équipés de matériel scientifique dans la stratosphère depuis les années 60. En 2016, Vincent Farret d’Astiès a approché le CNES, qui a accepté de transférer ses technologies à l’entreprise. Le ballon, baptisé Céleste, est équipé d’une enveloppe réutilisable et mesure 170 mètres de hauteur.

La capsule peut, quant à elle, être utilisée à plusieurs reprises. Elle est en outre dotée d’un parachute de sécurité. Céleste possède un régulateur d’altitude alimenté à l’énergie solaire qui lui permet « de maîtriser la montée et la descente du ballon, et ainsi de proposer une expérience plus confortable, un vol plus stable et une redondance des systèmes de sécurité », explique l’entreprise. « L’enveloppe protectrice de notre ballon est confectionnée dans un matériau polymère multicouche réutilisable ou recyclable après chaque vol », continue-t-elle. Zephalto a réalisé trois vols d’essai en basse altitude avec son ballon dans le but de prouver sa fiabilité.

Des partenaires très sérieux et réputés

Zephalto est financé par le Fonds Européen de Développement Régional ainsi que la région Occitanie. L’entreprise française compte par ailleurs parmi ses partenaires des géants de l’industrie européenne à l’instar d’Airbus, de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, ou encore de Thales Alenia Space.

Le concept original de Zephalto est une belle démonstration des possibilités naissantes offertes par le spatial dans différents secteurs. Aussi, l’entreprise s’affranchit des contraintes du secteur spatial en proposant son aventure à n’importe qui, peu importe son âge ou sa condition physique. Les premiers vols de Céleste auront lieu dès 2024.