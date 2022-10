Twitter l’avait promis depuis un mois : la modification de tweet est enfin disponible depuis le 3 octobre, sous conditions. Ces conditions restreignent l'accès de la fonctionnalité à certains utilisateurs, elles sont aussi là pour éviter l'édition malveillante de tweet.

L’édition de tweet est réclamée par les utilisateurs depuis la création de Twitter. Les utilisateurs se plaignaient souvent de faire des fautes de frappe et de ne pas pouvoir les modifier. Elon Musk, mécontent des options que propose le réseau social, avait sondé, en avril 2022, sa communauté pour savoir si un bouton de modification devait être ajouté. Le résultat a été édifiant.

Do you want an edit button?

Le réseau social, déjà dans une situation tumultueuse avec le milliardaire, avait réagi en affirmant qu’elle travaillait déjà sur un bouton de modification avant l'implication de Musk.

Twitter a commencé à déployer sa nouvelle fonctionnalité au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, dès le 3 octobre. Les abonnées Blue vivant aux États-Unis n’ont pu modifier leur tweet qu’à partir du 6 octobre. La fonction offre une fenêtre de 30 minutes pour apporter des modifications à son tweet. Ce laps de temps restreint doit permettre d'empêcher ou limiter une édition malveillante des tweets, qui mettrait en péril ceux qui auront partagé le message original.

test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!

Comme annoncé, il y a quelques semaines, les utilisateurs peuvent effectuer jusqu'à cinq modifications pendant ce laps de temps. Un historique des versions est également disponible, de sorte que d'autres personnes, qu'elles soient abonnées ou non à Twitter Blue, peuvent voir un compte rendu de toutes les modifications qui ont été apportées.

now that Edit is rolling out in Twitter Blue Labs, here’s what you can expect

see that little icon? it’s there to let you know that the Tweet has been edited pic.twitter.com/Av6vZYuVeO

— Twitter Blue (@TwitterBlue) October 3, 2022