Attendue désespérément par les utilisateurs de Twitter, peu ou prou depuis les débuts de la plateforme de microblogging, la modification des tweets après leur publication est sur le point de devenir une réalité. Annoncée la semaine dernière, cette fonctionnalité a déjà fait l'objet d'une petite période de test, entamée le 1er septembre. Elle est désormais prête à être déployée, du moins dans une certaine mesure, puisqu'elle ne concernera dans un premier temps qu'une petite portion seulement des utilisateurs de Twitter.

Comme prévu, les abonnés au service payant Twitter Blue seront en effet les premiers servis, mais tous ne pourront pas en profiter dès le départ : Twitter table en effet sur un déploiement très progressif. La modification des tweets sera ainsi proposée en premier aux utilisateurs néo-zélandais de Twitter Blue, suivis un peu plus tard des abonnés australiens, canadiens et américains... lorsque Twitter aura recueilli suffisamment de données sur l'utilisation de sa nouvelle fonction d'édition.

Dans la même catégorie Meta Connect : Meta va révéler sa feuille de route pour l’avenir du métavers

Des règles strictes pour la modification des tweets... mais qui pourront évoluer par la suite

Fort pratique pour corriger les fautes de frappe et autres coquilles idiotes, la fonction d'édition des tweets après publication sera toutefois limitée dans le temps et en nombre de corrections apportées. Comme le rappelle TechCrunch, cette fonctionnalité ne permettra pas plus de 5 modifications par tweet et ne sera possible que dans un délais de 30 minutes après la publication initiale. Pour Twitter, ces deux règles sont un moyen d'éviter les utilisations fâcheuses de cette nouvelle option. Certains experts estiment en effet que cette nouveauté pourrait être utilisée pour diffuser plus facilement des informations politiques erronées ou des escroqueries liées aux crypto-monnaies. La plateforme à l'oiseau a donc tout intérêt à veiller de près sur cet ajout très attendu... et malheureusement controversé.

Twitter préfère donc commencer doucement, avec des modifications limitées, le temps d'observer la réaction des utilisateurs et évaluer leur manière d'utiliser cette fonction d'édition. Pour la vaste majorité des twittos, les règles actuelles s'avèreront de toute façon suffisantes pour corriger des fautes, télécharger au besoin des fichiers multimédias ou ajouter quelques balises oubliées.