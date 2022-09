Netflix espère ajouter un million de nouveaux utilisateurs avec la mise en place de son abonnement avec publicité. Cependant, un pourcentage important d’abonnés souhaite quitter la plateforme selon une enquête de Reviews, publiée le 20 septembre. L’organisation américaine spécialisée dans les tests de produits, a interrogé 1000 Américains pour connaître leurs habitudes à propos du streaming.

Le coût élevé de la plateforme comme raison principale des désabonnements

L’étude montre que sur les 1000 Américains interrogés, 1 sur 4 souhaite quitter la plateforme cette année : 40,49 % des abonnés mentionnent le coût élevé comme étant la raison principale. Netflix a augmenté le prix de ses différentes offres d’abonnements depuis janvier 2022. C’est justement l’argument principal soulevé par les utilisateurs de la plateforme.

Les abonnements Standard et Premium coûtent 20 % et 25 % plus cher. Parmi les huit services de streaming les plus populaires aux États-Unis, la plateforme est celle qui a le coût des abonnements le plus élevé. Malgré tout, Netflix semble convaincue de pouvoir récupérer ses abonnés perdus au cours des deux premiers trimestres de 2022 grâce à un nouvel abonnement à prix réduit, financé par la publicité.

Netflix vulnérable face au départ de leurs abonnés?

Hormis le prix, le renouvellement insuffisant du catalogue et la concurrence agressive des autres plateformes de streaming expliquent aussi d'éventuelles pertes d'abonnés. Une des raisons pour lesquelles Netflix est devenue populaire est l’acquisition de licences de nombreuses émissions de télévision et de films pour le streaming.

Ces dernières années, ces émissions et films ont quitté la plateforme pour d’autres services de streaming : HBO Max de WarnerMedia, Disney+ de Walt Disney Company et Peacok de NBCUniversal. Cela a conduit à une véritable guerre du streaming.

Même si Netflix perd des fidèles, il reste le service de streaming le plus populaire avec une part de 70 % du marché global des abonnés. En comparaison, HBO Max détient une part de 10 % de ce marché. De plus, comme l’illustre l’image ci-dessous, selon l’enquête de Reviews, l'Américain moyen est abonné à 4 plateformes de streaming. Ainsi, même s’il y a une perte d’abonnés, Netflix a largement sa place parmi les 4 plateformes de streaming.