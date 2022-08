Le directeur commercial de YouTube, Robert Kyncl a annoncé sa décision de quitter l’entreprise, après 12 années de services. Pour compenser son départ, la plateforme d’hébergement de vidéos a nommé Mary Ellen Coe, présidente de GCS (Google Customer Solutions) pour lui succéder. Dans une lettre adressée aux employés, la PDG YouTube, Susan Wojcicki, a remercié Kyncl pour sa contribution avant de souhaiter la bienvenue à Ellen Coe.

Wojcicki a évoqué la contribution capitale de Robert Kyncl à l’épanouissement de YouTube avant son départ. Sur Twitter, la PDG a admis que la société doit une grande partie de sa croissance au leadership de l’ex-cadre. Parallèlement, son discours dans la lettre interne au personnel n’a pas tari d’éloges sur les performances de Kyncl au cours de ces douze dernières années.

@rkyncl, we owe so much of our growth and impact to your leadership! I’m excited to welcome Mary Ellen Coe as YT’s new CBO. Mary Ellen’s career at Google has been dedicated to making partners more successful and I know she’ll do the same for creators, partners and users @YouTube! https://t.co/w7gBAlnQnq

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) August 29, 2022