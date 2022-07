Dans un communiqué de presse du 22 juillet, Airbnb a annoncé l’arrivée de Jay Carney en tant que nouveau Global Head of Policy and Communications. Selon la société, ce choix a été motivé par sa grande expérience au sein du gouvernement américain, mais aussi chez Amazon, où il a assuré une fonction similaire pendant 7 ans. Jay travaillera aux côtés de Brian Chesky, l’actuel PDG d’Airbnb, à partir du mois de septembre.

Une recrue de choix pour Airbnb

Airbnb a trouvé, en la personne de Jay Carney, le profil idéal pour développer sa notoriété dans le secteur de la location d’appartement. Son passage au Time Magazine, à la Maison Blanche et auprès d’Amazon, lui a permis d’accumuler les expériences et les capacités nécessaires pour diriger l’équipe de direction d’Airbnb afin de donner un nouvel élan à ses activités.

Jay a fait partie de la fameuse S-Team de Jeff Bezos aux côtés du PDG d’Amazon, Andy Jassy. Son intervention au sein de l’entreprise a été saluée dans une note d’information aux employés.

« Depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2015, Jay a développé et dirigé les équipes de politique publique et de relations publiques dans toutes nos activités et zones géographiques avec l’objectif primordial de s’assurer que les décideurs politiques, les journalistes et les clients sont tous informés avec précision des contributions d’Amazon à la croissance économique, à l’emploi la création, l’innovation et la durabilité », énonce-t-elle.

Du côté d’Airbnb, l’arrivée de Jay est perçue comme un événement crucial. « Jay a travaillé aux plus hauts niveaux du gouvernement et de la technologie, en tant que conseiller stratégique du président, et dans l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde […] Lorsque vous combinez cela avec les deux décennies qu'il a passées sur le terrain en tant que journaliste, il apporte une compréhension approfondie des besoins de multiples parties prenantes. […] C'est la personne idéale pour diriger la politique et les communications chez Airbnb », exhorte Brian Chesky.

Amazon est entre de bonnes mains

Andy Jassy a fait savoir qu'Amazon a lancé une campagne de recrutement pour remplacer Jay Carney. En attendant une nouvelle nomination, son poste sera assuré par intérim, dont David Zapolsky et lui-même.

Pour sa part, Jay a tenu à assurer que son départ ne constitue pas une entrave à l’épanouissement du géant du commerce en ligne. « Ensemble, vous continuerez tous à faire d’Amazon une entreprise qui fait de grandes choses positives pour ses clients, ses employés et ses communautés à travers le monde » a-t-il mentionné, dans une lettre adressée au personnel, relayée par CNBC.