Avec Live Producer, le réseau social va permettre aux utilisateurs de lancer un live depuis un logiciel de streaming tiers (OBS, Streamlabs, etc.). C'était une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs d'Instagram. Notamment par les marques et les influenceurs.

Instagram lance Live Producer

Instagram cherche à développer le live-streaming avec son nouvel outil baptisé Live Producer. Une fonctionnalité qui doit permettre aux diffuseurs in-app de faire du streaming depuis un PC de bureau ou depuis diverses plateformes de streaming tierces. Live Producer permettra aux créateurs d'utiliser une clé de diffusion pour se connecter au back-end d'Instagram Live. L'utilisateur pourra ainsi diffuser le flux de son choix. Cette nouvelle fonctionnalité prend notamment en charge les logiciels suivants : OBS, Streamyard et Streamlabs.

Live Producer devrait faciliter la diffusion de flux sur Instagram Live. Vous allez enfin avoir la possibilité de diffuser des lives de qualité, avec plusieurs caméras, des micros externes, des superpositions graphiques, etc. Bref, du meilleur contenu. Une fonctionnalité qui devrait également aider le réseau social à atteindre ses objectifs en matière de live-shopping. En revanche, le Live Producer n'est pas encore disponible pour tout le monde. Instagram a expliqué à TechCrunch que le nouvel outil n'était disponible que pour un petit groupe d'utilisateurs bêta.

Une fonctionnalité pensée pour développer le live-shopping

Un porte-parole du réseau social précise que « nous travaillons toujours sur les moyens de faire d'Instagram Live un lieu de qualité pour vivre des expériences partagées. Nous testons actuellement la possibilité de diffuser en direct depuis un logiciel de streaming, auprès d'un petit groupe de partenaires ». Instagram suit l'exemple des réseaux sociaux chinois, où le live-shopping est devenu une industrie qui pèse désormais 300 milliards de dollars. En effet, la version chinoise de TikTok, appelée Douyin, a généré 119 milliards de dollars de ventes de produits grâce à des diffusions en direct en 2021.

Plus récemment, le gouvernement chinois a cherché à réguler le secteur, et notamment les tarifs très élevés que les influenceurs facturent aux marques pour leur participation aux lives. Cette régulation a ralenti la croissance globale du marché, mais le potentiel est là. De nombreux réseaux sociaux occidentaux considèrent désormais le live-shopping comme une opportunité clé, à la fois pour aider les créateurs à générer plus de revenus, mais également pour leur permettre de générer plus de revenus pour eux-mêmes. L'exemple chinois devra servir d'avertissement.