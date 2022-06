Dans un article publié le 15 juin 2022 sur le Science and Technology Daily, un journal soutenu par Pékin, la Chine affirme que son télescope géant Sky Eye pourrait avoir détecté des signes d'une civilisation extraterrestre.

Pourquoi le rapport des chercheurs chinois a-t-il été supprimé ?

Quelques heures après sa publication, l'article a été supprimé. Le rapport et les découvertes mentionnées dans l'article officiel sont depuis introuvables. Bloomberg a réussi à en retenir les informations principales. Selon le média américain, Sky Eye, le plus grand télescope du monde, aurait capté des signaux électromagnétiques qui diffèrent de ceux captés précédemment par la même équipe de chercheurs dirigée par Zhang Tonjie, le scientifique en chef d'une équipe qui consacre son temps à la recherche de civilisations extraterrestres.

Dans la même catégorie Meta Pharmaceuticals : la société chinoise qui veut fabriquer des médicaments grâce à l’IA

Les travaux de cette équipe sont co-financés par l'Université normale de Pékin, l'Observatoire astronomique national de l'Académie chinoise des sciences et l'Université de Californie à Berkeley. La raison pour laquelle ce rapport a apparemment été retiré du Science and Technology Daily (le journal officiel du ministère chinois des sciences et de la technologie) n'est pas claire.

D'autres médias chinois ont rapidement repris l'information. Depuis septembre 2020, Sky Eye, ce télescope géant de 500 mètres de diamètre situé dans la province chinoise du Guizhou (dans le sud-ouest), est officiellement utilisé pour rechercher des traces d'une civilisation extraterrestre.

Sky Eye s'efforce de trouver des traces d'une vie extraterrestre

Selon le rapport, depuis deux ans l'équipe a déjà détecté deux ensembles de signaux suspects : en 2020 et il y a quelques jours, en 2022. Les chercheurs s'intéressent aux exoplanètes, ces planètes qui ont des caractéristiques communes avec la Terre et sur lesquelles nous supposons qu'une forme de vie puisse exister. Le Sky Eye est extrêmement sensible et peut facilement détecter des ondes basse fréquence.

Cette technologie joue un rôle essentiel dans la recherche de civilisations extraterrestres selon Zhang Tonjie. Certains analystes estiment que les signaux captés par le télescope pourrait également être une sorte d'interférence radio et que cela nécessite une enquête plus approfondie. Il faudra patienter pour avoir de plus amples informations et espérer que les chercheurs publient de nouveau un article avec leurs résultats au sujet de cette découverte.