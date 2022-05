D'après Music Ally, un média spécialisé dans l'industrie musicale, Spotify expérimente actuellement les NFT sur sa plateforme. Quelques artistes ont été sélectionnés pour promouvoir leurs propres galeries de NFT, comme de véritables œuvres d'art.

Steve Aoki et The Wombats dévoilent leurs galeries de NFT

Selon un porte-parole de l'entreprise suédoise, quelques artistes sont déjà en mesure de promouvoir leurs NFT sur leurs profils Spotify, dans le cadre d'une expérimentation. C'est par exemple le cas de Steve Aoki et The Wombats qui possèdent une galerie de NFT. Ils font partie des premiers artistes sur la plateforme à avoir adopté cette nouvelle fonctionnalité. Ne vous emballez pas, pour le moment seuls quelques utilisateurs de l'application Android de Spotify aux Etats-Unis peuvent avoir accès à ces galeries.

À terme, Spotify pourrait déployer cette nouvelle fonctionnalité à grande échelle. La plateforme précise que les utilisateurs peuvent consulter les NFT des artistes et même les acheter sur des places de marché externes. Un porte-parole de Spotify a déclaré à Music Ally que « nos équipes effectuent actuellement un test dans le cadre duquel nous aidons un petit groupe d'artistes à promouvoir leurs offres NFT tierces existantes via leurs profils d'artistes ».

Spotify cherche un moyen de surfer sur la vague

En revanche, pour l'instant rien n'assure que cette expérimentation aboutira sur un produit définitif. En effet, le porte-parole précise de Spotify précise que « nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer l'expérience des artistes et des fans. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience plus large et d'autres ne servent que d'apprentissage ». Soyons clair : avec cette nouvelle fonctionnalité, Spotify ne vend pas de NFT et ne prend pas non plus de commission sur les ventes. La plateforme teste simplement un moyen de permettre aux artistes qui vendent des NFT de les promouvoir sur son service.

Les données recueillies au cours de ce test aideront Spotify à décider s'il convient de déployer cette fonctionnalité pour tous les artistes, mais elles permettront également de savoir si Spotify décide de faire quelque chose de plus ambitieux avec les NFT à l'avenir. De plus en plus d'entreprises tentent de surfer sur la vague NFT. Meta a récemment officialisé l'arrivée des NFT sur ses réseaux sociaux. Néanmoins, la bulle semble déjà s'essouffler : les ventes quotidiennes de NFT ont chuté de 92%, passant de 225 000 en septembre de l'année dernière à seulement 19 000 au 3 mai.