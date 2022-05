Capgemini a annoncé, le 10 mai, avoir été sélectionné par Airbus pour travailler sur un programme de transformation cloud d’envergure, favorisant l’innovation et le développement durable. L'objectif de l’entreprise est de permettre à Airbus d’atteindre la neutralité carbone sur ses services cloud d’ici 2024.

Capgemini et Airbus s’associent

L’entreprise française Capgemini s’occupera de la transformation et de la modernisation des services existant pour répondre aux besoins des futurs Airbus Commercial Aircraft et Helicopters. Cela prend en compte les services de cloud privé et public ainsi que les infrastructures déjà en place.

Dans la même catégorie La Chine interdit les ordinateurs fabriqués à l’étranger dans son administration (encore)

Airbus a pour volonté de transitionner vers un cloud hybride afin de contribuer au déploiement de nouvelles fonctionnalités au sein de ses systèmes informatiques. Leur ambition est de « renforcer l'innovation au service de la production et des chaînes d’approvisionnement ». Pour offrir plus de souplesse à Airbus, Capgemini proposera ses services de cloud multi-hybride sous un modèle de « paiement à l’usage » plutôt qu’un système d’abonnement.

Mettre l’accent sur le développement durable

Capgemini, avec près 340 000 employés dans plus de 50 pays, se revendique comme un leader mondial, multiculturel et surtout responsable. Pour répondre aux attentes d’Airbus en matière de développement durable, l’entreprise suivra une approche holistique qualifiée de « conception durable » dont l’ambition est de « réduire l’impact carbone de l’infrastructure dans l’ensemble des lignes de services ».

Nive Bhagat, directrice des services Cloud & Infrastructure de l’entreprise précise que « l’innovation et le développement durable sont les priorités absolues des leaders de l’industrie aujourd’hui. Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les programmes existants et futurs d’Airbus en faveur d’une industrie aérospatiale durable et résiliente dans ses opérations. Nous mettrons en œuvre l’expertise de Capgemini en matière de cloud, de transformation et d’innovation. »

Avec ce partenariat, Airbus cherche à se tourner vers le cloud durable pour permettre à ses activités Airbus Commercial Aircraft et Helicopters d’avoir un bilan carbone neutre d’ici 2024. À voir si les deux partenaires seront à la hauteur du challenge.