Rien qu’en France, le trafic aérien intérieur représente plus de 2 % des émissions totales de CO2 du pays. Les géants du secteur souhaitent s’orienter vers la décarbonation de l’aviation pour participer à la transition énergétique. Airbus a profité du salon du Bourget, à Paris du 19 au 25 juin, pour signer un partenariat avec STMicroelectronics, un des leaders mondiaux des semi-conducteurs. Les deux entreprises vont collaborer pour développer des composants de puissance plus efficaces et plus légers, essentiels à la fabrication d’avion à propulsion hybride et les futurs ADAV, avion à décollage vertical, électriques.

Objectif 2035 pour Airbus

« Cette collaboration avec STMicroelectronics, un leader mondial de l’électronique de puissance et des technologies à large bande, jouera un rôle clé dans le déploiement de la feuille de route liée à l’électrification d’Airbus » déclare Sabine Klauje, directrice technique d’Airbus. Dans un communiqué, les deux entreprises détaillent les avantages des semi-conducteurs à large bande, aussi appelés WBG.

Les matériaux à large bande tels que le carbure de silicium et le nitrure de gallium présentent des propriétés électriques supérieures à celles du silicium classique, utilisé traditionnellement. Ils permettent également de développer des appareils et des systèmes électroniques de haute performance à la fois plus compacts, plus légers et plus efficaces, notamment lorsqu’un appareil demande des niveaux élevés de puissance, de fréquence et de température.

Sabine Klauje a mis en avant la collaboration entre Airbus et STMicroelectronics « L’expertise acquise par ST dans le domaine de l’électronique de puissance pour les applications automobiles et industrielles complète le savoir-faire dont nous disposons sur le secteur aéronautique. Elle nous permettra d’accélérer le développement des technologies de rupture ». En 2020, Airbus a dévoilé sa feuille de route ZEROe avec pour objectif de faire voler des avions décarbonés dès 2035 comme le CityAirbus NextGen, un aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique.

De son côté, Jérôme Roux, président ventes et marketing de STMicroelectronics, a affirmé que « l’aéronautique est un marché très exigeant avec des besoins spécifiques. La coopération avec Airbus, un leader mondial dans ce secteur, nous donne l’occasion de définir ensemble les nouvelles technologies de puissance dont l’industrie a besoin pour atteindre ses objectifs de décarbonation. ». Il ajoute que son entreprise a déjà « une solide présence qui contribue à la transformation des applications industrielles et de mobilité ».

Lors du développement de ces nouvelles technologies, les semi-conducteurs seront évalués par les deux entreprises. Des recherches et essais avancés seront réalisés sur des démonstrateurs. Si les tests effectués sur des unités de commande de moteurs électriques (e-motors), des convertisseurs de puissance haute et basse tension, et des systèmes de transfert d’énergie sans fil sont concluants, les semi-conducteurs seront installés à l’intérieur des avions sans émission.